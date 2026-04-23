恒地及耀榮文化合資公司獲批中環海濱活動空間用地 租期5年月租151.8萬

發展局今日（23日）公布，佔地約3.7公頃的中環海濱活動空間短期租約已批予忠啟有限公司（由恒基兆業地產有限公司及耀榮文化有限公司組成的合資公司），租期5年，由7月1日起生效。該公司將按經強化的場地管理條款管理及保養活動空間，以供舉辦活動之用。

政府共接獲6份標書

今次公開招標採用「雙信封制」，技術建議評分比重佔70%，價格建議佔30%，共接獲6份標書。經評審各標書建議的特色大型活動、舉辦商業活動日數和免費公眾活動數目，以及在場地未有舉辦活動期間免費開放予公眾的安排等多項指標承諾後，最終由技術及價格建議總分最高的忠啟有限公司中標。租約期內該中標公司將按其標書建議向政府繳付每月151.8萬元的租金。

標書中建議的大型特色活動 吸引世界各地訪客更長時間留港

經評審6份標書後，政府認為中標公司建議舉辦的大型特色商業活動最能善用海濱資源及場地空間，不僅對市民及訪客具吸引力，亦有助推動盛事經濟和提升海濱活力。該公司的建議亦提供了具體的落實方案，包括在擬舉辦標書中建議的大型特色活動時提供靈活配套選項，提供香港其他旅遊和美食熱點的資訊和優惠，以期提升活動空間的整體吸引力並吸引世界各地訪客更長時間逗留香港。

承租人每年舉辦活動日數未達承諾，須向政府支付補償金。資料圖片

政府宣布佔地約3.7公頃的中環海濱活動空間短期租約已批予忠啟有限公司（由恒基兆業地產有限公司及耀榮文化有限公司組成的合資公司），租期5年，由7月1日起生效。資料圖片

在空間共享方面，該公司不單會按招標條款的要求於場地未有舉辦活動的日子開放該空間予公眾免費享用，更會提供免費享用的設施例如緩跑徑或休憩設施。另外，即使場地有商業活動或彩排活動進行，如超過三分之一場地為非活動區，該公司會透過採用靈活場地布局及具彈性的活動區域圍欄安排，開放當中非活動區域供公眾享用，這些靈活設計有助提升海濱的暢達度及視野通透度。

承租人每年舉辦活動日數未達承諾 須向政府支付補償金

該公司須按照標書承諾的技術建議落實活動和管理場地。新租約亦引入了條款，規定承租人如每年出租該場地舉辦活動的日數未能達到其承諾的日數，須向政府支付補償金額（即每少一日繳交相等於月租10%的款項）。此安排旨在確保承租人善用活動空間，實現其投標時提出的建議。

中環海濱活動空間是維港的重要地標，歷年來舉辦不少大型戶外活動和表演，深受歡迎。發展局於是次招標優化了租約條款，以推動中標者安排更豐富的連串活動，並讓市民大眾更好地享受中環海濱的獨特魅力。相關條款包括：



（一）是次招標採用的「雙信封制」，將技術建議的評分比重由從前的40%增至70%。技術建議除考慮活動是否多元、能否提升海濱活力外，亦會考慮活動對訪客的吸引力，以繼續支持盛事經濟；



（二）新租約固定年期由3年延至5年，鼓勵中標者作長遠投資和規劃，提供質量兼備的活動；



（三）中標者需在新租約開始後一年內開始在用地以北接壤海濱長廊地帶，提供不少於100平方米樓面的恆常餐飲設施，除與場內活動互相協同外，在未有活動時亦可為海濱訪客提供方便；及



（四）每年須繼續有最少約30%日數舉辦開放予公眾參與的活動。另外，為免場地在沒有活動期間或活動相對小型的時候未被善用，如活動空間內有不少於約三分之一的範圍連續3日或以上未有舉辦活動或租出，承租人需開放該部分場地供公眾免費享用，讓公眾進行各式各樣的休閒活動。