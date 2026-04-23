六合彩︱頭獎2000萬今晚攪珠 即睇6個最旺號碼、最旺投注站！
更新時間：14:42 2026-04-23 HKT
發佈時間：14:42 2026-04-23 HKT
發佈時間：14:42 2026-04-23 HKT
第44期六合彩今晚（4月23日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達2,000萬元。今晚9時15分截止售票。
號碼「28」攪出最多
根據過往資料，過往50期，最多攪出的號碼為28，攪出14次；其次為46，攪出12次；6、12、37、44，均攪出11次。
10大最幸運投注站 屯門市廣場新晉最旺
由1994年至2026年1月30日，十大最旺投注站分別是：
1. 屯門市廣場賽馬會投注站
地址：屯門市廣場第3期地段277號地下
中頭獎次數：48
2. 中環士丹利街賽馬會投注站
地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
中頭獎次數：47
3. 荃灣青山道賽馬會投注站
地址：荃灣青山公路300-350號荃錦中心地下B2舖
中頭獎次數：41
4. 尖沙咀漢口道賽馬會投注站
地址：尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
中頭獎次數：41
5. 上環干諾道西賽馬會投注站
地址：上環干諾道西3號億利商業大廈地下D – F及G1舖
中頭獎次數：41
6. 觀塘廣場賽馬會投注站
地址：觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖
中頭獎次數：37
7. 九龍灣德福賽馬會投注站
地址：九龍灣宏開道16號德福大廈1樓4號舖
中頭獎次數：36
8. 大埔廣場賽馬會投注站
地址：大埔廣場地下商場7號舖
中頭獎次數：35
9. 上水石湖墟賽馬會投注站
地址：上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
中頭獎次數：35
10. 大埔廣褔道賽馬會投注站
地址：廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
中頭獎次數: 30
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