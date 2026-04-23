小巴上邊望14歲女童邊自瀆 六旬漢認作出有違公德行為 判囚8星期

64歲無業漢今年3月在港島區一輛專線小巴上露出下體及自瀆，遭車上14歲女童發現及報警。涉案無業漢早前承認1項作出有違公德的行為罪，案情指他被捕及警誡下稱因「心癮起」，故當時看着14歲女事主自瀆。主任裁判官張志偉今判處被告監禁8星期。

被告陳達文，承認於在2026年3月14日在一輛47M線綠色專線小巴內，作出下流、猥褻、冒犯、令人厭惡並有違公德的行為，即暴露他的陰莖及自瀆。

案情指，被告與14歲女事主X並不相識，當日身穿校服的X登上小巴及坐在最後排，及後她看到坐在前一排的被告露出下體自瀆。X告知母親及後報警，警方翻查閉路電視片段後拘捕被告，他在警誡下稱「唔好意思阿Sir，我心癮起，喺架小巴偷望個女學生打飛機」；被告其後亦在警方認人手續中被認出。

案件編號：ESCC874/2026

法庭記者：王仁昌