宏福苑聽證會︱消防副處長憶述何偉豪落單過程：隊友一直以為隨隊 料登上宏泰閣25樓方發現無同袍

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（23日）繼續舉行聽證會，期間提及殉職消防隊目（追授）何偉豪當日執勤、落單，最終不幸殉職的細節。代表委員會的資深大律師杜淦堃，問到當日殉職消防員何偉豪的情況，目前已知何偉豪是因為幫助輪椅婆婆求生後脫離隊伍，及後誤入宏泰閣，登上25樓，最終被困在高層。

消防另一同袍同樣進入宏泰閣 惟1分鐘後極速跑出

杜淦堃在會上展示當日宏泰閣15時16分，即是何偉豪進入後約一分鐘，有另一位消防員亦跑入宏泰閣逗留了極短時間，然後又在15時17分跑出來。消防處副處長（行動）陳慶勇同意，當日有其他各區的消防人員支援，而其他區的人員不一定熟悉宏福苑。

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隊友於宏昌閣地下執行任務 誤以為何偉豪一直隨隊

杜接着從多個方面探討當日何偉豪的情況。首先，既然消防員會以隊伍形式進入火場，為何同隊隊員沒有發現何偉豪走失。陳慶勇指，當日何偉豪的隊伍被指派前往宏昌閣27樓處理求救個案，但是由於宏昌閣入口被堵塞無法入內，改為在外圍射水打穿逃生通道，期間有其他消防人員加入滅火，由於情況混亂，隊員誤以為「齊人」。

其次，是消防處接獲何偉豪「mayday」求救後的反應及行動。陳慶勇憶述自己到場時，其實已經發現何偉豪重傷並將其送院搶救，在場了解情況時，由於同一車間的隊員均誤以為何偉豪一直隨隊，因此無人能夠解釋到何為何會落單。

考慮到消防員一般結伴行動，陳慶勇一度擔心何偉豪是否跟隨別的隊員一同上樓救人，加上初時未能確認mayday訊號是由何偉豪發出，因此不能排除其實還有別的消防員與何偉豪一同被困且尚未救出。因此，他當時安排點名，隨後亦有一位見習消防隊目，確認有關mayday訊息的聲音是何偉豪。

分析何偉豪登上25樓原因：指揮站通常設於任務目標下兩層

陳慶勇同意，由於當時消防員根本未能進入宏昌閣，因此亦未設立入口指揮站，同意何偉豪是在「未set up好下，同事已經走咗入去。」不過他解釋，由於入口指揮站要盡量貼近火場但同時又要確保不受濃煙影響，所以正常情況下不會在地面設立；一般常見的單位火災中，消防處通常會在火災單位下兩層設立入口指揮站，方便消防員在該處佩戴並啟動好呼吸器後，便能夠直接到火場搜救。

由於當時何偉豪接獲的任務目標是27樓，他可能誤以為25樓會有入口指揮站，但很明顯最後宏泰閣25樓沒有指揮站，亦同時沒有任何其他同袍。但亦同樣，由於何沒有經過入口指揮站，所以呼吸器的電子監測儀等未正常啟用。

另外，杜亦展示另一位在大火初期到場的消防員證供顯示，除了何偉豪所在的「沙田細搶」車隊，「大埔東升降台」車隊同樣獲指派處理宏昌閣27樓個案，並在現場後方設立入口指揮站。陳慶勇表示，多於一隊車間隊伍獲指派處理同一個案實屬正常，但同意正常情況下，「沙田細搶」應該前往「大埔東升降台」的指揮站報到，惟今次情況是兩支處理同一宗個案的隊伍，一隊有入口指揮站，一隊沒有指揮站。