港鐵綜合輪對維修中心料上半年投入運作 負責東鐵及屯馬綫列車輪對更換 工序縮短至約10小時

港鐵公司今日（23日）宣布，投資近3億元興建的首個「綜合輪對維修中心」（iWMC），已進入最後調試階段。預計今年上半年，屯馬綫及東鐵綫列車的輪對維修工作，將陸續由車廠遷移至iWMC。港鐵指，iWMC採用高度自動化概念及智能管理模式，可將每組輪對維修更換時間，由現時車廠約3至4個工作天，大幅縮短至約十小時，整體維修效率提升達8成。

十小時內完成維修更換輪對 效率提升8成

每組輪對包括車軸及一對車輪。車輪與路軌長期高速摩擦，會產生耗損，港鐵會於車廠進行日常輪對檢查及保養，並根據輪對狀態及使用年期安排更換輪對。

港鐵表示，輪對保養、維修以至更換，要以吊運方式，由多名工程人員合力搬運組件。隨着屯馬綫及東鐵綫過海段過去數年投入服務，港鐵預計輪對維修需求不斷上升，因此將何文田維修側綫改建成「綜合輪對維修中心」（iWMC），處理屯馬綫以及東鐵綫的輪對維修及更換。

每年最高可處理1500組輪對 較現時增兩倍

iWMC整合四大維修工序，包括拆卸車輪、輪對安裝預備工序、檢查車軸及壓裝新車輪，以及輪對品質測試；並涵蓋14個步驟，配以三大數碼化系統作智慧監察及管理。正式投入運作後，iWMC每年最高可處理1500組輪對，較現時增加約兩倍。

港鐵透露，未來計劃將iWMC的維修數據傳輸至車務數據中心及「企業資產管理系統」，協助團隊進行大數據分析，以數據導向模式，分析車輪耗損規律，建立長期穩定的預防性維修系統，進一步推動智慧鐵路的發展。

港鐵預計輪對維修需求不斷上升，因此將何文田維修側綫改建成「綜合輪對維修中心」（iWMC）。

記者：蕭博禧

攝影：汪旭峰