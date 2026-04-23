私隱公署發布又一村花園俱樂部資料外洩調查報告 9045人個資受影響 防毒軟件過時成主因

個人資料私隱專員公署今日發布又一村花園俱樂部資料外洩事故的調查報告，事件合共影響9045名資料當事人，包括1553名活躍會員、1723名附屬卡持有人、1313名前會員，以及4456 名前附屬卡持有人。受影響的個人資料包括姓名、香港身份證號碼及/或護照號碼、出生日期、電郵地址、聯絡電話及地址。

調查源於又一村花園俱樂部於去年10月31日向私隱專員公署通報的資料外洩事故。事故涉及又一村花園俱樂部存放於伺服器內的俱樂部管理系統檔案，遭勒索軟件加密而無法運作（外洩事件）。有關的俱樂部管理系統負責管理俱樂部的會員資料，而所有相關的個人資料均儲存於上述伺服器内，並由外判服務供應商負責提供及維護系統，服務供應商會透過專用的遠端存取軟件連接伺服器，以提供技術支援。

黑客利用漏洞成功竊取供應商帳戶憑證

調查發現，事發時相關遠端存取軟件屬已過時版本，並存在已知的保安漏洞。黑客利用該漏洞成功竊取服務供應商的帳戶憑證，從而直接進入儲存大量個人資料的相關伺服器。此外，該伺服器長時間保持登入狀態，俱樂部並無實施額外的身分認證措施，進一步削弱系統的保安防護。同時，俱樂部的防毒軟件及防火牆均已過時，未能偵測及阻止黑客活動。

又一村花園俱樂部為一所私人、非牟利的社交及康樂機構，專門為已登記會員及賓客提供康樂設施及餐飲服務。在外洩事件發生後，又一村花園俱樂部已通知受影響的人士，並採取多項補救措施，包括停止使用存在漏洞的遠端存取軟件、對所有遠端存取連接進行監控、將所有服器及端點的防毒軟件及防火牆更新至最新版本，以及將儲存於服器內的個人資料檔案加密。

記者：蔡思宇

攝影：何家豪