宏福苑聽證會︱殉職消防何偉豪裝備散落火場走廊 呼吸氣瓶無氣 區長形容損壞情況罕見

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（23日）舉行第18場聽證會，消防處消防區長（呼吸器）董永基作供，期間提到殉職的消防隊目（追授）何偉豪身上裝備。火災過後，其他隊員在火場走廊電梯附近發現何偉豪的呼吸瓶、面罩、頭盔、手套等裝備，檢驗後發現氣瓶上有罕見的損壞情況。

殉職消防何偉豪氣瓶 檢驗發現閥門手輪已脫落並損壞

代表委員會的資深大律師杜淦堃指，據隊員周耀宗提供的證供，他曾測試何偉豪的呼吸器，發現空氣供應一度正常。但另一名隊員檢查後發現，呼吸器氣瓶出現損壞，且氣瓶存量顯示為「0巴」（無氣）。

何偉豪身上警報系統 因身處高層令地面無法接收信號

董永基指，消防處事後對何的裝備進行詳細檢驗，並已向委員會提交報告。報告中指出，氣瓶分為瓶身與閥門（Valve）兩部分。發現閥門上的手輪（hand wheel）已脫落並損壞。他表示，此類損壞「極為罕見」，正常情況下金屬部件非常堅固，推測可能因巨大撞擊力造成，例如緊急除下裝備時摔落、在狹窄環境中碰撞牆身，或隊員揹著呼吸器跌倒撞擊地面。不過，氣瓶底部及背架設有防撞膠墊，可吸收撞擊，因此因跌倒造成損壞的機會較低。

董永基指，由於閥門損壞，內部記錄用氣量的數據無法讀取，曾向供應商嘗試修復但資料已缺失。

另外董永基指，進入火場前，隊員必須經過入口指揮站，由入口指揮主任進行安全檢查。其中一項程序是拔掉定位裝置的紅色啟動線，並將該線交予入口指揮主任，以確認裝置已啟動，方可進入火場。

董永基指，消防在檢查何偉豪的呼吸器裝備時，確認呼吸器本體未有被火燒過的跡象。然而，裝備中的一個白色標籤被發現仍掛在腰帶上，顯示該消防員可能未有經過入口指揮站的完整程序。

若當時不脫下裝備 無法穿過窗戶嘗試逃生

杜淦堃提到，消防員電子監測儀「衛士」（個人警報裝置）系統未被啟動。正常程況下，當衛士靜止20秒後，儀器會發出聲響以便其他消防員確認裝備位置，防止有消防員受傷未能發聲求救。不過，若消防員未有啟動求救信號，即使裝置感應到靜止不動，亦不會觸發警報。

董續指，「衛士」系統可發射電波協助指揮官掌握求救消防員的位置，但何偉豪身處30樓以上，發出的電波信號因經過多層石屎樓板反射與吸收，令地面接收站無法收到信號。他表示，「衛士」的電波直線距離雖可達800米，但被實際環境障礙影響。

董永基透露，消防處早在火災發生前已研究新式追蹤系統。新系統採用低頻與高頻雙波段，低頻穿透力強、可繞過障礙物，並能顯示被救者的方向、距離及高度差。在23樓測試中，舊系統已無信號，新系統仍能正常接收。

董永基指，「衛士」系統本可記錄到何偉豪呼吸器損壞的經過及原因，但奈何呼吸器被發現時，「衛士」內部電路板有水鏽損壞，記錄流失令處方無法確定損壞是何偉豪使用氣樽前或使用後、或是處方運送途中出現碰撞損壞。他又指，「衛士」具備半小時防水標準，但何偉豪呼吸器被發現前已被水浸泡超過17小時。

何偉豪當時是在宏泰閣高層被困期間，爬出棚架嘗試逃生時不幸墮下身亡。董稱部門無法確認何偉豪嘗試爬出窗外逃生，與裝備損壞有沒有直接關係。但他確認，如果身型高大的何偉豪不脫下裝備，無法穿過細小的破碎窗戶到棚架。