公營醫療收費｜2.6萬張藥單未取藥 林哲玄促當局正視 嘆部分病人「幾千蚊買supplements都唔覺得貴」

昨日立法會辯論《財政預算案》期間，選委界議員陳凱欣關注公營醫療收費改革後首兩個月，有約2.6萬張病人藥單沒有取藥，又提到有夾心階層長者以前覆診不用200元，現在動輒都要6、700元，寧可「少取一次藥」，情況令人憂慮。

醫療衞生界立法會議員林哲玄今早（23日）在商台節目表示，不排除病人是因擔心太貴而不取藥，當局需要正視。但他亦指，病人有時候亦可能錯誤了解自己的用藥需要，特別提到部分病人每月幾千元購買「supplements」（營養補充劑）也不覺得貴，但對正規藥物就非常計較，形容這不是正確的觀念。

病人自行判斷停藥減藥情況常見 溝通存有很大空間

對於有約2.6萬宗病人未取藥的個案，林哲玄結合其外科醫生的經驗指出，病人不跟醫生囑咐服藥的情況「好常見」。他表示，在手術前為病人檢查身體及正服用的藥物時，不時發現病人自行停藥或更改藥量。

他指，病人不服藥的原因五花八門，例如擔心副作用：「『呢隻藥醫生話食咗會腳腫』，或者『話食咗會流血，我唔食啦，我驚吖嘛。』」亦有病人自覺病情好轉而自行減藥：「『呢隻我食一粒都得，就唔使食兩粒。』點解食一粒啊？『我食咗一粒我覺得幾好啊。』」

他提到，大部分病人並不會將這些情況告知醫生，認為醫患之間的溝通存在很大改善空間。

藥費或成不取藥原因 強調機制須助有需要市民

針對公營醫療加價後，藥費可能成為病人放棄取藥的原因，林哲玄認為「冇可能排除呢個可能性」。他重申，整個收費調整的目標，是希望有經濟能力的市民能「俾多啲」，從而將節省的資源用於幫助真正有經濟需要的病人。

他指：「如果真係發現有啲病人因為，『哎呀好貴，所以我唔攞』，我覺得醫管局方面可以搵個醫療社工去跟一跟，睇下可唔可以幫到佢。」林哲玄透露，確實收過相關求助個案，有病人在申請藥費減免時，因未能及時提交資料或被評為不合資格而遇到困難。他指出，醫管局在跟進這些個案時，會考慮非經濟因素，若發現病人確實有需要，會「酌情都批返俾佢」。

醫療衞生界立法會議員林哲玄。

籲正視藥物價值 勿本末倒置

林哲玄亦觀察到一種矛盾現象：部分病人對數十、數百元的藥費斤斤計較，卻願意花費巨額金錢購買保健補充品。「好多時我哋見到有啲病人，唔少，好多病人，實際上佢哋俾好多錢去買好多 supplements。藥就覺得貴，supplements 買幾千蚊一個月佢都覺得好抵。呢個就係錯嘅概念。」

他語重心長地勸籲市民，應將資源優先用於治療疾病。「你有病就食咗藥先，其他啲唔緊要……唔好擺晒啲錢喺唔啱嘅地方。」他強調，藥物尤其是一些新藥或專科藥物，成本確實不菲，市民應理解在有需要時必須服用，珍惜資源，「真係唔好浪費，呢個先係最重要。」