宏福苑聽證會｜多幢大廈同時起火史無前例 陳慶勇指未升五級火前 已有所屬調派規模｜持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（23日）舉行第18場聽證會，亦是第三輪聽證會的第4場。委員會將傳召2名消防處證人作供，包括消防處消防區長（呼吸器）董永基，消防處副處長（行動）陳慶勇。

翻查資料，陳慶勇在大火期間連日代表消防處向媒體簡報火災情況。

4月23日聽證會重點：

殉職消防員何偉豪面罩、手套等裝備散落走廊，呼吸器氣瓶出現損壞，且氣瓶存量顯示為0，董永基指損壞情況罕見，推測由巨大撞擊力造成

何偉豪身上的消防員電子監測儀「衛士」系統因內部電路板有水鏽損壞，無法還原呼吸器損壞經過及原因

【11:30】杜淦堃指，消防處副處長（行動）陳慶勇1998年入職消防，至今服務27年，2023年5月24日升任為副處長（行動）。

陳慶勇指，未曾處理過多幢大廈同時起火的情况，同意屬史無前例。陳慶勇又解釋升至五級火的安排，指當時人手足夠，但考慮到多棟大廈相繼起火，情況罕見，加上入黑影響視野，增加前線人員行動風險。最終決定在當日傍晚6時22分將火警提升至五級。

杜指，對於外界質疑為何不更早升級，陳慶勇澄清，早前已投入足夠人手，升級與否並非人手問題，他補充，即使未提升至五級，現場已有超過五級火所需的調派規模。

消防處副處長（行動）陳慶勇。

何偉豪「衞視」系統資料損壞 無法還原呼吸器損壞經過及原因

【11:10】董永基指，消防在檢查何偉豪的呼吸器裝備時，確認呼吸器本體未有被火燒過的跡象。然而，裝備中的一個白色標籤被發現仍掛在腰帶上，顯示該消防員可能未有經過入口指揮站的完整程序。

杜淦堃提到，消防員電子監測儀「衛士」系統未被啟動。正常程況下，當衛士靜止20秒後，儀器會發出聲響以便其他消防員確認裝備位置，防止有消防員受傷未能發聲求救。不過，若消防員未有啟動求救信號，即使裝置感應到靜止不動，亦不會觸發警報。

董續指，「衛士」系統可發射電波協助指揮官掌握求救消防員的位置，但何偉豪身處30樓以上，發出的電波信號因經過多層石屎樓板反射與吸收，令地面接收站無法收到信號。他表示，「衛士」的電波直線距離雖可達800米，但被實際環境障礙影響。

董永基透露，消防處早在火災發生前已研究新式追蹤系統。新系統採用低頻與高頻雙波段，低頻穿透力強、可繞過障礙物，並能顯示被救者的方向、距離及高度差。在23樓測試中，舊系統已無信號，新系統仍能正常接收。

董永基指，「衛士」系統本可記錄到何偉豪呼吸器損壞的經過及原因，但奈何呼吸器被發現時，「衛士」內部電路板有水鏽損壞，記錄流失令處方無法確定損壞是何偉豪使用氣樽前或使用後、或是處方運送途中出現碰撞損壞。他又指，「衛士」具備半小時防水標準，但何偉豪呼吸器被發現前已被水浸泡超過17小時。董稱部門無法確認何偉豪嘗試爬出窗外逃生，與裝備損壞有沒有直接關係。但他確認，如果身型高大的何偉豪不脫下裝備，無法穿過細小的破碎窗戶到棚架嘗試逃生。

手寫表格紀錄或有瑕疵 將引入電子指揮板 自動計算行動時間

【11:05】董永基指，現時消防人員進入火場前，會用手寫的行動紀錄表，記錄隊員的進出時間、氣瓶壓力及預估工作時間等資料，為確保所有人員安全撤離，隊內會以氣量最少的隊員之時間作為撤退標準。杜淦堃關注會否有紀錄不全的可能。董永基指大火當日，由於牽涉人數眾多，記錄用的白板空間有限，紀錄會有瑕疵

董永基指，為改善上述問題，消防已研究引入電子指揮板。 隊員進入火場時只需將個人卡插入電子板，系統便會自動計時及識別身份，免除手文之誤。

何偉豪裝備散落走廊 呼吸器氣瓶損壞 氣瓶存量為0

【10:30】董永基指，進入火場前，隊員必須經過入口指揮站，由入口指揮主任進行安全檢查。其中一項程序是拔掉定位裝置的紅色啟動線，並將該線交予入口指揮主任，以確認裝置已啟動，方可進入火場。

今次宏福苑大火，消防隊目（追授）何偉豪不幸殉職，事後其他隊員在火場走廊電梯附近發現其呼吸瓶、面罩、頭盔、手套等裝備。

杜指，據隊員周耀宗提供的證供，他曾測試何偉豪的呼吸器，發現空氣供應一度正常。但另一名隊員檢查後發現，呼吸器氣瓶出現損壞，且氣瓶存量顯示為0巴（無氣）。

何偉豪氣瓶損壞極為罕見 推測因巨大撞擊力造成

董永基指，消防處事後對何的裝備進行詳細檢驗，並已向委員會提交報告。報告中指出，氣瓶分為瓶身與閥門（Valve）兩部分。發現閥門上的手輪（hand wheel）已脫落並損壞。他表示，此類損壞極為罕見，正常情況下金屬部件非常堅固，推測可能因巨大撞擊力造成，例如緊急除下裝備時摔落、在狹窄環境中碰撞牆身，或隊員揹著呼吸器跌倒撞擊地面。不過，氣瓶底部及背架設有防撞膠墊，可吸收撞擊，因此因跌倒造成損壞的機會較低。

董永基指，由於閥門損壞，內部記錄用氣量的數據無法讀取，曾向供應商嘗試修復但資料已缺失。

另外，董永基指，進入火場前，隊員必須經過入口指揮站，由入口指揮主任進行安全檢查。其中一項程序是拔掉定位裝置的紅色啟動線，並將該線交予入口指揮主任，以確認裝置已啟動，方可進入火場。

消防員背呼吸瓶8公升進火場 工作時間33分鐘 董永基指已屬長時間

【10:25】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指大火中，消防處的呼吸器設備被受關注。他展示消防處消防區長（呼吸器）董永基的證人供詞提到，目前前線消防員使用的呼吸器主要為8公升氣樽，自2014年5月起引入，工作時間約33分鐘，整套系統重量為13.5公斤。

董永基指出，在引入8公升氣樽之前，消防處使用的是6.7公升氣樽。當時有研究，發現8公升氣樽最為適合，其蓄氣容量較舊型號增加近兩成，但重量反而由7.5公斤減至7.3公斤。

此外，由於舊款呼吸器已使用約15年，消防處於2026年1月更換了全新品牌的呼吸器新型號在設計與物料上進一步輕量化，重量由7.3公斤降至7.1公斤，並繼續採用8公升氣樽，理論工作時間仍維持33分鐘。

消防處消防區長（呼吸器）董永基。

宏福苑大火當日，消防處在滅火搜救工作中使用8公升氣樽。董永基同意，部門另外還有其他使用時間更長的呼吸器型號，例如內循環式呼吸器(CCBA)，工作時間可達3小時，但不適用於有明火或高輻射熱的環境，因此不能在宏福苑火場內部使用；氣喉供氣式呼吸器，理論上可透過喉管供應新鮮空氣實現無限時工作，但宏福苑火場要上樓行動，難以拖喉使用。

另外，還可以用「孖樽」呼吸器，就是背上兩個8公升樽行動，但重量由13.5公斤增加至超過20公斤，大幅加重負荷。進入火場時，上樓梯的體力消耗及空氣消耗同步增加，對前線人員未必有利。董永基強調，在高溫工作下，8公升樽帶來的33分鐘已屬相當長時間，因為工作時間越長，體力消耗越大，亦增加熱衰竭風險，而熱衰竭會影響消防員判斷力，甚至可能暈倒。

記者：黃子龍、趙克平

攝影：何健勇