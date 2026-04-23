宏福苑聽證會｜其他前線人員加入滅火 同車隊員以為何偉豪一直隨隊  無人能解釋為何落單｜持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（23日）舉行第18場聽證會，亦是第三輪聽證會的第4場。委員會將傳召2名消防處證人作供，包括消防處消防區長（呼吸器）董永基，消防處副處長（行動）陳慶勇。

翻查資料，陳慶勇在大火期間連日代表消防處向媒體簡報火災情況。

4月23日聽證會重點：

殉職消防員何偉豪面罩、手套等裝備散落走廊，呼吸器氣瓶出現損壞，且氣瓶存量顯示為0，董永基指損壞情況罕見，推測由巨大撞擊力造成

何偉豪身上的消防員電子監測儀「衛士」系統因內部電路板有水鏽損壞，無法還原呼吸器損壞經過及原因

消防處副處長（行動）陳慶勇同意過多幢大廈同時起火屬史無前例，未升五級火前已有所屬調派規模

消防員在當晚7時40分已到達部分大廈10樓，當日更擬在宏泰閣10樓設立「橋頭堡」，讓前線人員攜帶呼吸輔助器及裝備，惟因場環境過於惡劣，計劃最終未能成功

宏福苑大火一度考慮出動海外救援的「災難應變救援隊」，惟因上層不斷有燃燒的竹棚碎片墜落，清理風險極高，最終未有調派

陳慶勇解釋大火最終未升至災難級，因為仍有資源可用，同時影響非全港性

【13:40】另外，杜亦展示另一位在大火初期到場的消防員證供顯示，除了何偉豪所在的「沙田細搶」車隊，「大埔東升降台」車隊同樣獲指派處理宏昌閣27樓個案，並在現場後方設立入口指揮站。陳慶勇表示，多於一隊車間隊伍獲指派處理同一個案實屬正常，但同意正常情況下，「沙田細搶」應該前往「大埔東升降台」的指揮站報到，惟今次情況是兩支處理同一宗個案的隊伍，一隊有入口指揮站，一隊沒有指揮站。

其他前線人員加入滅火 同車隊員以為殉職消防員何偉豪一直隨隊

【13:25】杜問到當日何偉豪的情況，目前已知何偉豪是因為幫助輪椅婆婆求生後脫離隊伍，及後誤入宏泰閣。杜展示當日宏泰閣15時16分，即是何偉豪進入後一分鐘，有另一位消防員亦跑入宏泰閣逗留極短時間，於15時17分跑出來。陳慶勇同意，當日有其他各區的消防人員支援，而其他區的人員不一定熟悉宏福苑。

杜接著從多個方面探討當日何偉豪的情況。首先，既然消防員會以隊伍形式進入火場，為何同隊隊員沒有發現何偉豪走失。陳慶勇指，當日何偉豪的隊伍被指派前往宏昌閣27樓處理求救個案，但是由於宏昌閣入口被堵塞無法入內，改為在外圍射水打穿逃生通道，期間有其他消防人員加入滅火，由於情況混亂，隊員誤以為對方就是何偉豪。

其次，是消防處接獲何偉豪mayday求救後的反應及行動。陳慶勇憶述自己到場時，其實已經發現何偉豪並送院搶救，在場了解情況時，由於同一車間的隊員均誤以為何偉豪一直隨隊，因此無人能夠解釋到何為何會落單。

考慮到消防員一般結伴行動，陳慶勇一度擔心何偉豪是否跟隨別的隊員一同上樓救人，加上初時未能確認mayday訊號是由何偉豪發出，因此不能排除還有別的消防員與何偉豪一同被困且尚未救出。因此，他當時安排點名，隨後亦有一位見習消防隊目，確認有關mayday訊息的聲音是何偉豪。

陳慶勇同意，由於當時消防員根本未能進入宏昌閣，亦未設立入口指揮站，同意何偉豪是在「未set up好下，同事已經走咗入去。」不過他解釋，由於入口指揮站要盡量貼近火場但同時又要確保不受濃煙影響，所以正常情況下不會在地面設立；一般常見的單位火災中，消防處通常會在火災單位下兩層設立入口指揮站，方便消防員在該處佩戴並啟動好呼吸器後，便能夠直接到火場搜救。由於當時何偉豪接獲的任務目標是27樓，他可能誤以為25樓會有入口指揮站，但很明顯最後宏泰閣25樓沒有指揮站，亦同時沒有任何其他同袍。

但亦同樣，由於何沒有經過入口指揮站，所以呼吸器的電子監測儀等未正常啟用。

警員曾到宏志閣及宏仁閣協助高層疏散

【13:00】委員會主席陸啟康表示，消防處在今次滅火行動上受到部分人批評，強調要將「當日救火嘅努力同呢啲嘢分開嚟睇」。

陸啟康指，當時在場的任何人都需要作出一些艱難的決定。「 當然，這些艱難的決定，現在我們可以逐一慢慢分析，但我們都認同，進行檢討的目的不是要批評，而是希望經過這次火災後，找出哪些地方可以做得更好。」

陸啟康向陳慶勇指，「可能呢幾日有啲唔歡迎嘅批評都好，但因為你係當日指揮官，想同你哋當日執行嘅同事講聲，辛苦晒」。

另外，陸啟康問到，警方在火警期間應否上樓疏散，指警員上樓都有風險，現場或成火場。陳指，相信警方會進行風險評估。

代表政府的資深大律師孫靖乾指，警方提交的證供提到，曾有警員分別到宏志閣及宏仁閣，協助高層居民疏散，相關證據將稍後提交法庭。

免影響通訊消防車鳴笛持續 集中資源為居民打開逃生路

【12:40】杜淦堃問，消防在三級火期間，是否應在見到火勢快速蔓延時提早提升至更高級別。

陳慶勇事後回看，若早點升級當然有幫助，但認為當時同事的決定是合適。他指大火是「史無前例」，從未見過火警如此快速地橫向蔓延。當風勢吹燃雜物、燒着棚架當大火蔓延至鄰近大廈時，也隨即升至四級火，他承認，這是將來檢討升級指引時值得探討的地方。

杜續指，大火當日火警鐘失效，消防車雖有鳴笛，但為免影響通訊而未有持續。問及有否考慮其他通知居民的方法。陳指，當時資源集中在為居民打開逃生路，同事曾到三座樓敲打警鐘但無效，形容是資源分配的取捨。

採壓制火勢策略 為居民爭取逃生時間

【12:15】杜淦堃指，對於有居民質疑，若當時能提早協助該大廈居民疏散，是否能減少傷亡。

陳慶勇表示， 當時有兩個選項，一是要集中資源壓制最嚴重的火勢，在宏昌閣和宏泰閣射水，為居民爭取逃生時間；二是抽調人手到宏建閣、宏道閣、宏仁閣等大廈疏散居民，但這樣可能導致火勢更快蔓延至更多大廈，甚至令更多居民無法逃生。所以消防最終選擇先壓制火勢， 為居民爭取逃生時間。

他事後按傷亡數字檢討，覺得是「可以做的方案」。

杜問是否涉資源問題，陳慶勇指，當時現場人手有限，約有100名消防人員在場，雖然最終調派了超過260名同僚，但他們未能即時全部到達。

大火最終未升「災難級」？陳慶勇解釋有資源可用 影響非全港性

【12:10】被問到消防針對宏志閣做了甚麼預防工作，陳慶勇指有派員到天台淋水弄濕棚網，但由於同樣有派員到其他座數作同樣行為，但依然無法阻止火勢蔓延，故相信風向才是宏志閣沒有被蔓延的主因。另外，杜問到宏志閣有求助個案的處理時間長達9小時，陳慶勇指宏志閣始終沒有被大火波及，安排搜救的緊急程度優次較低，又指其間一直有回撥求助人確認情況。

杜續問到，宏仁閣一宗於16時18分接獲的個案，直至22時00分才能救出；不過，宏仁閣其實直至18時20分大堂仍然可可自由出入，為何未能及時上樓處理個案。陳慶勇解釋，地下大堂未被波及，不代表大廈中層是安全，強調指揮官需同時考慮中層位置的實際火勢，與濃煙情況。

考慮到各大廈的地下大堂逃生出入口，持續被上層塌下來的燃燒竹棚阻塞，是宏褔苑大火滅火的最大困難之一，有紀錄指陳慶勇一度考慮出動用於海外地震救援的「災難應變救援隊」，但最後沒動用。陳慶勇解釋，當時想到救援隊配備的重型工具，或可有效清理燃燒中的棚架雜物。然而，他考慮到由於上層不斷有燃燒的竹棚碎片墜落，清理風險極高，故最終決定未有調派該隊伍。

對於外界質疑為何未有將火警由五級升至「災難級」，陳慶勇解釋，「災難級」通常適用於全港性或多種事故同時發生、所有部門可用資源均已用盡，甚至需要動用解放軍等外部力量協助的情況，今次消防處內部仍有資源可動用，亦未出現全港多處受影響的局面，因此未有提升至災難級別。

杜指，是次整個宏福苑救援行動共派出318架次消防車、185架次救護車，共2311人次的消防及救護人員到場，最終有12位消防員受傷，1人不治，行動超過40小時。陳慶勇指是他見過最大規模的消防動員記錄之一。被問到消防就長時間的行動有何新措施，陳慶勇提到，一般火警無需長時間撲滅，也因此無需消防區長「接更」，今次長時間行動中，除了安排消防區長「接更」，也預留了防火組等，非行動組別的消防區長同級別人員支援。另外，亦是首次安排旅遊巴接載早上9時交班的消防救護人員直接前往現場「接更」。

消防曾擬於宏泰閣10樓設「橋頭堡」 惟因現場環境惡劣擱置

【11:40】杜淦堃引述大火當晚6時半消防的紀錄，指出前線消防員的救援進度：宏昌閣覆蓋地下至2樓，宏泰閣則覆蓋地下至6樓。紀錄更顯示，至晚上7時40分，消防員已曾登上部分大廈的10樓救火。

陳慶勇解釋「未必代表當時已打到10樓」，消防員有機會是衝上其他樓層進行搜救在場人士，只是途經部分樓層。

獨立委員會主席陸啟康以1996年嘉利大廈大火的經驗為例，消防員在搜救前必須先打通通道，否則「救咗（居民）都落唔到嚟」。

陳慶勇稱，據他了解，當晚確有消防員冒險沿樓梯搜救，其後再登上其他樓層滅火。他透露，消防處曾計劃於宏泰閣10樓設立「橋頭堡」，讓前線人員攜帶呼吸輔助器及裝備，從10樓開始向更高樓層推進。然而，由於現場環境過於惡劣，計劃最終未能成功，人員只能返回地面佩戴呼吸器。

多幢大廈同時起火史無前例 未升五級火前已有所屬調派規模

【11:30】杜淦堃指，消防處副處長（行動）陳慶勇1998年入職消防，至今服務27年，2023年5月24日升任為副處長（行動）。

陳慶勇指，未曾處理過多幢大廈同時起火的情况，同意屬史無前例。陳慶勇又解釋升至五級火的安排，指當時人手足夠，但考慮到多棟大廈相繼起火，情況罕見，加上入黑影響視野，增加前線人員行動風險。最終決定在當日傍晚6時22分將火警提升至五級。

杜指，對於外界質疑為何不更早升級，陳慶勇澄清，早前已投入足夠人手，升級與否並非人手問題，他補充，即使未提升至五級，現場已有超過五級火所需的調派規模。

消防處副處長（行動）陳慶勇。

何偉豪「衞視」系統資料損壞 無法還原呼吸器損壞經過及原因

【11:10】董永基指，消防在檢查何偉豪的呼吸器裝備時，確認呼吸器本體未有被火燒過的跡象。然而，裝備中的一個白色標籤被發現仍掛在腰帶上，顯示該消防員可能未有經過入口指揮站的完整程序。

杜淦堃提到，消防員電子監測儀「衛士」系統未被啟動。正常程況下，當衛士靜止20秒後，儀器會發出聲響以便其他消防員確認裝備位置，防止有消防員受傷未能發聲求救。不過，若消防員未有啟動求救信號，即使裝置感應到靜止不動，亦不會觸發警報。

董續指，「衛士」系統可發射電波協助指揮官掌握求救消防員的位置，但何偉豪身處30樓以上，發出的電波信號因經過多層石屎樓板反射與吸收，令地面接收站無法收到信號。他表示，「衛士」的電波直線距離雖可達800米，但被實際環境障礙影響。

董永基透露，消防處早在火災發生前已研究新式追蹤系統。新系統採用低頻與高頻雙波段，低頻穿透力強、可繞過障礙物，並能顯示被救者的方向、距離及高度差。在23樓測試中，舊系統已無信號，新系統仍能正常接收。

董永基指，「衛士」系統本可記錄到何偉豪呼吸器損壞的經過及原因，但奈何呼吸器被發現時，「衛士」內部電路板有水鏽損壞，記錄流失令處方無法確定損壞是何偉豪使用氣樽前或使用後、或是處方運送途中出現碰撞損壞。他又指，「衛士」具備半小時防水標準，但何偉豪呼吸器被發現前已被水浸泡超過17小時。董稱部門無法確認何偉豪嘗試爬出窗外逃生，與裝備損壞有沒有直接關係。但他確認，如果身型高大的何偉豪不脫下裝備，無法穿過細小的破碎窗戶到棚架嘗試逃生。

手寫表格紀錄或有瑕疵 將引入電子指揮板 自動計算行動時間

【11:05】董永基指，現時消防人員進入火場前，會用手寫的行動紀錄表，記錄隊員的進出時間、氣瓶壓力及預估工作時間等資料，為確保所有人員安全撤離，隊內會以氣量最少的隊員之時間作為撤退標準。杜淦堃關注會否有紀錄不全的可能。董永基指大火當日，由於牽涉人數眾多，記錄用的白板空間有限，紀錄會有瑕疵

董永基指，為改善上述問題，消防已研究引入電子指揮板。 隊員進入火場時只需將個人卡插入電子板，系統便會自動計時及識別身份，免除手文之誤。

何偉豪裝備散落走廊 呼吸器氣瓶損壞 氣瓶存量為0

【10:30】董永基指，進入火場前，隊員必須經過入口指揮站，由入口指揮主任進行安全檢查。其中一項程序是拔掉定位裝置的紅色啟動線，並將該線交予入口指揮主任，以確認裝置已啟動，方可進入火場。

今次宏福苑大火，消防隊目（追授）何偉豪不幸殉職，事後其他隊員在火場走廊電梯附近發現其呼吸瓶、面罩、頭盔、手套等裝備。

杜指，據隊員周耀宗提供的證供，他曾測試何偉豪的呼吸器，發現空氣供應一度正常。但另一名隊員檢查後發現，呼吸器氣瓶出現損壞，且氣瓶存量顯示為0巴（無氣）。

何偉豪氣瓶損壞極為罕見 推測因巨大撞擊力造成

董永基指，消防處事後對何的裝備進行詳細檢驗，並已向委員會提交報告。報告中指出，氣瓶分為瓶身與閥門（Valve）兩部分。發現閥門上的手輪（hand wheel）已脫落並損壞。他表示，此類損壞極為罕見，正常情況下金屬部件非常堅固，推測可能因巨大撞擊力造成，例如緊急除下裝備時摔落、在狹窄環境中碰撞牆身，或隊員揹著呼吸器跌倒撞擊地面。不過，氣瓶底部及背架設有防撞膠墊，可吸收撞擊，因此因跌倒造成損壞的機會較低。

董永基指，由於閥門損壞，內部記錄用氣量的數據無法讀取，曾向供應商嘗試修復但資料已缺失。

另外，董永基指，進入火場前，隊員必須經過入口指揮站，由入口指揮主任進行安全檢查。其中一項程序是拔掉定位裝置的紅色啟動線，並將該線交予入口指揮主任，以確認裝置已啟動，方可進入火場。

消防員背呼吸瓶8公升進火場 工作時間33分鐘 董永基指已屬長時間

【10:25】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指大火中，消防處的呼吸器設備被受關注。他展示消防處消防區長（呼吸器）董永基的證人供詞提到，目前前線消防員使用的呼吸器主要為8公升氣樽，自2014年5月起引入，工作時間約33分鐘，整套系統重量為13.5公斤。

董永基指出，在引入8公升氣樽之前，消防處使用的是6.7公升氣樽。當時有研究，發現8公升氣樽最為適合，其蓄氣容量較舊型號增加近兩成，但重量反而由7.5公斤減至7.3公斤。

此外，由於舊款呼吸器已使用約15年，消防處於2026年1月更換了全新品牌的呼吸器新型號在設計與物料上進一步輕量化，重量由7.3公斤降至7.1公斤，並繼續採用8公升氣樽，理論工作時間仍維持33分鐘。

消防處消防區長（呼吸器）董永基。

宏福苑大火當日，消防處在滅火搜救工作中使用8公升氣樽。董永基同意，部門另外還有其他使用時間更長的呼吸器型號，例如內循環式呼吸器(CCBA)，工作時間可達3小時，但不適用於有明火或高輻射熱的環境，因此不能在宏福苑火場內部使用；氣喉供氣式呼吸器，理論上可透過喉管供應新鮮空氣實現無限時工作，但宏福苑火場要上樓行動，難以拖喉使用。

另外，還可以用「孖樽」呼吸器，就是背上兩個8公升樽行動，但重量由13.5公斤增加至超過20公斤，大幅加重負荷。進入火場時，上樓梯的體力消耗及空氣消耗同步增加，對前線人員未必有利。董永基強調，在高溫工作下，8公升樽帶來的33分鐘已屬相當長時間，因為工作時間越長，體力消耗越大，亦增加熱衰竭風險，而熱衰竭會影響消防員判斷力，甚至可能暈倒。

記者：黃子龍、趙克平

攝影：何健勇