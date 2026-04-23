每日雜誌‧人物誌｜ 借出瑰寶傳承「香港故事」 吳貴龍以收藏留住時間

百年歷史，千年流傳。香港歷史博物館常設展覽「香港故事」於本月重開，收藏家吳貴龍借出大量藏品，包括報紙、車票和舊照等，為展廳添上濃厚的文化色彩。他從收藏郵票起家，再鍾情蒐集金庸和李小龍兩大文人武將的藏品，至近年出版多本記錄香港史的書籍。歷年無私借出珍藏予不同展覽展出，吳貴龍謙稱收藏年資尚淺，珍品輾轉到手皆是緣份，他相信「獨樂不如眾樂」，肩負延續故事的使命。昔日牽着子女小手到訪博物館的畫面，眨眼間已成廿載回憶，他希望以收藏留住時間，讓過去的情懷在當代發亮。

吳貴龍留有《星島》創刊號雙色印刷版本，非常罕有。 受訪者提供

展覽以「同根同源」為起點，梳理香港中西匯流的歷程。踏進「摩登都市」展區，吳貴龍如數家珍，在一系列舊報前停下腳步。從清末革命派報紙《中國日報》、1925年創刊的《華僑日報》、國民黨系《國民日報》和1938年《星島日報》創刊號，皆是其珍藏。

擁1904年《中國日報》全港獨一

當中由孫中山創辦的《中國日報》，吳貴龍留有1904年（甲辰龍年）的印刷本。他稱，當年革命災劫頻繁，實體報紙大量流失，據知孫中山紀念館亦只有影印本，故歷史博物館一直四處張羅，終由他覓得孤本並借予館方展出，「現在香港只剩下這一份。」至於《星島》創刊號，他留有雙色印刷版本，非常罕有。

部分報章不僅記錄昔日點滴，對吳貴龍更別具意義。展出的《華僑日報》刊於1940年11月27日，是一代傳奇李小龍的生日，正中其懷。他從收藏郵票起家，後來鍾情蒐集金庸和李小龍兩大文人武將的藏品，當日頭版刊出粵劇大師馬師曾在太平大戲院演出的廣告，後來曾、李二人透過電影結緣，在戲中飾演父子，拿着刀槍在街頭對策，「別具意義。」他指，金庸自1955年開始撰寫小說，至1972年封筆，適逢李小龍從美返港發展，「是香港一文一武的交匯。」

吳貴龍與香港歷史博物館總館長何惠儀（左）及前總館長伍志和（右）合影。 受訪者提供

吳貴龍把一系列舊報借予館方展出。左為香港歷史博物館館長（常設展覽及藏品）陳成漢，右為康文署一級助理館長（文物修復）鍾達志。 受訪者提供

《華僑日報》停刊造就尋寶機會

吳貴龍昔日從事印刷行業，熟悉柯式印刷，對紙品材質尤其敏感，早已種下收藏舊報的種子。他分享，當年他在上環結志街工作，常經過《華僑日報》舊址與同業交流，至該報停刊時，報社丟棄大量報紙、字粒和珍貴圖片，他因而尋得部分李小龍和金庸的瑰寶。他說，當時做印刷師傅，尚未找到「第一桶金」，後來印刷工作穩定，才投資收藏品。

報紙以外，吳貴龍的收藏包括昔日車票、船票、機票，甚至本地第一代「樓書」（時稱「招股簡章」）。他形容，收藏初期必定是「漁翁撒網」，其後才把藏品分門別類、了解背後歷史故事，構思屬於自己的「收藏故事」，慢慢收窄收藏範圍，「摸着石頭過河。」他形容，收藏輪不到自己選擇，而是看機緣下遇到甚麼；本地收藏圈人才輩出，藏家會互相交流，甚至借出珍藏，如掌故專家鄭寶鴻與他在上環同一商場開店，傾囊相授，讓他對收藏界有更多了解，「近水樓台，每次聊天也聊很久。」

吳貴龍常覓得瑰寶，自2013年首次借出藏品供紀念李小龍逝世40周年的展覽展出，便開始了其無私分享的道路。他說，許多藏家十分疼惜珍藏，不會輕易借出予公開展覽，「可能上天知道我會借出來，所以很多東西落入我手中。」他續說，以往曾「割愛」讓出珍藏郵票，盼與其他藏家分享喜悅，「獨樂不如眾樂。」

近年，吳貴龍出版多本記錄香港史的書籍，內容涵蓋郵品、電車及影壇風貌等，當中紀念李小龍的《龍影中華》和《龍影香江》，深得「龍迷」喜愛。他說，收藏而不整理，等同浪費，眼見同業邊收藏邊寫書，便萌生出書的念頭，至今已出版9本著作。他指，自己目不識丁，但靠印刷和收藏養活一家，子女升讀大學成才，十分欣慰。

紀念李小龍的《龍影中華》和《龍影香江》，深得「龍迷」喜愛。 受訪者提供

部分藏品轉太太子女名下

談及家中兩位「寶貝」，吳貴龍家住黃埔，難忘昔日帶同年幼子女參觀歷史博物館，「往時一有空便過來。」一家在博物館留下不少足跡，闊別5年，大部分展廳已抹去舊日光景，但女兒在紅色郵筒旁邊留影的畫面，至今仍歷歷在目。他特意把部分藏品改至太太和子女名下，「人敵不過時間，歷史博物館要傳承，我也要傳承。」

吳貴龍與妻兒一同參觀歷史博物館。 受訪者提供

博物館展廳煥然一新，但女兒在紅色郵筒旁邊留影的畫面，仍烙印吳貴龍腦海。 受訪者提供

年屆六旬，他坦言已是「收成期」，藏品得到博物館賞識是一大成就，現時沒有特別追求新的藏品。他笑說，兒子仍然在學，二人一同儲超級英雄玩具和模型車，互相研究，家中更有一比一的超人和蝙蝠俠模型，慶幸太太沒有「詐型」，「照料好家庭才玩收藏，要玩得有水準。」

近3小時的「導賞」，吳貴龍滔滔不絕地解說，未見倦容，從博物館漫步走回老家，收藏故事說不完。珍品無價，藏家亦是瑰寶。

忠實粉絲倡政府出李小龍紀念鈔

吳貴龍是李小龍的忠實粉絲，除了收藏經典，在推動和傳承文化上也有許多點子。

二人的名字皆有「龍」字，吳貴龍指，李小龍讓他學會「修身」並勤做運動，「我講得李小龍就不可以『影衰』對方。」他與李小龍一樣身高1.7米，更努力維持體格勻稱，如保持體重不超過62公斤，腰圍約30英吋，「十分慶幸與他有很多相似的地方。」

配5齣經典電影 旅客可打卡

李小龍改變了香港武術生態，帶領本土電影衝出國際。吳貴龍認為，李小龍是香港其中一個重要的代表人物，官方過去曾出版紀念郵品，亦可考慮出版紀念鈔票。他說，本地鈔票有5個幣值，剛好能以5套電影經典作設計藍本，既有收藏價值，亦可推廣旅遊，「旅客帶着鈔票到星光大道的銅像前『打卡』，與龍同行。」

18度參加渣馬 收藏歷代跑衣號碼布

收藏以外，吳貴龍鍾情跑步，自2001年起18度參加渣打馬拉松，歷代跑衣、獎牌和號碼布成為其「另類藏品」。

收藏以外，吳貴龍鍾情跑步，自2001年起18度參加渣打馬拉松。 受訪者提供

千禧年後，吳貴龍踏上渣馬跑道，在2001年至2003年三度挑戰全馬，後來為照顧家庭「停腳」，至2008年才重新穿上跑鞋參加半馬賽事，至今從未停步。

他在今屆賽事跑出1小時45分鐘的佳績，並保留了歷代由不同運動品牌贊助的跑衣、獎牌和號碼布，當中包括1997年首屆渣馬的完成獎牌。

歷代渣馬跑衣、獎牌和號碼布成為吳貴龍的「另類藏品」。 受訪者提供

吳貴龍是恆常捐血者，早年獲頒榮譽獎章，至本月達成第115次奉獻。 受訪者提供

跑手成績達標可以優先報名，惟吳貴龍近年受膝傷困擾，今年成績以30秒之差，無法進入「挑戰組」。他笑言跑了近30年，已經不年輕，必須自律才可以繼續跑下去，「可能上天也想叫我退休！」話雖如此，訪問當日他仍堅持跑步，盼望其長跑故事可以延續。

記者：仇凱瑭

