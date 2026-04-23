放工注意︱天文台：強雷雨區正影響珠江口一帶 預料短期內本港部分地區雨勢較大

天文台下午（23日）6時發出特別天氣提示，指與高空擾動有關的強雷雨區正影響珠江口一帶，預計短期內本港部分地區雨勢較大。天文台亦於傍晚6時04分發出另一特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港。呼籲市民如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

一道冷鋒會在未來數小時橫過廣東沿岸，該區驟雨會逐漸增多及有幾陣狂風雷暴，稍後氣溫逐步下降。受高空擾動及東北季候風影響，明日本港雨勢有時頗大，天氣顯著較涼，最低氣溫約19度。市民請留意天氣變化。

料冷鋒今午橫過沿岸 有幾陣狂風雷暴

天文台表示，受冷鋒隨後的東北季候風影響，明日（24日）廣東沿岸顯著較涼。同時，高空擾動會在為該區帶來大驟雨及狂風雷暴。隨著高空擾動遠離，周末期間廣東沿岸天色稍為好轉。預料一道低壓槽會在下周初至中期於華南逐漸發展，該區天氣再度轉為不穩定。

低壓槽發展 4.27起一連六日有雨

根據九天天氣預測，天文台再下調明日市區最低氣溫至19度，多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。天氣顯著較涼。不過，周末天氣好轉，周日（26日）市區氣溫回升至最高28度，部分時間有陽光。而下周低壓槽於華南逐漸發展，周一（27日）起一連六日會有雨，周三（29日）間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。

本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。吹和緩南風，漸轉吹偏北風，驟雨逐漸增多及有幾陣狂風雷暴，氣溫逐步下降至午夜約23度。

展望明日雨勢較大，市區氣溫下降至約20度，新界再低一兩度。星期六早上天氣仍然稍涼，驟雨減少。星期日部分時間有陽光。