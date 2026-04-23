港燈《2025年可持續發展報告》 與香港同行減碳 攜手推動碳中和目標

港燈電力投資與港燈電力投資有限公司發表《2025年可持續發展報告》，全面回顧主要營運公司 ── 香港電燈有限公司在減碳轉型、提供可靠電力、創新和貢獻社區等方面的成果。而根據政府新近公布的一項數據顯示，港燈在提供穩定可靠電力供應的同時，亦為香港的減碳進程，作出重大貢獻。

根據環境及生態局年初公布的「2024年香港溫室氣體排放清單」，在2024年， 全港溫室氣體總排放量按年減少約130萬公噸。當中港燈溫室氣體排放量下降超過59萬公噸，約佔全港溫室氣體減排總量的46%，在本地能源企業中，表現最為突出。

作為與香港共同成長的能源企業，港燈持續從源頭推動減碳，自2006年起逐步推行「由煤轉氣」發電燃料轉型；而隨著多台天然氣發電機組在近年相繼投產，相關減排成效更為顯著。

去年每度電二氧化碳當量 下降至0.59千克新低

根據最新的港燈《2025年可持續發展報告》指出，港燈的燃氣發電輸出比例，在2025年已提升至69%，令公司的溫室氣體總排放量按年減少4%，每度電的二氧化碳當量，亦下降至0.59千克的新低。港燈現正興建一台新燃氣發電機組 L13，預計2029年投產，屆時港燈的燃氣發電輸出比例將提升至約8成，有助進一步減少碳排放。

最新的港燈《2025年可持續發展報告》全面回顧公司在減碳轉型、提供可靠電力、創新和貢獻社區等方面的成果。

鄭祖瀛：港燈去年供電可靠度再錄99.9999% 以上世界級水平

港燈電力投資有限公司行政總裁鄭祖瀛表示：「除溫室氣體總排放量按年下降，港燈在供電可靠度方面亦持續表現卓越，在2025年再次錄得99.9999%以上的世界級水平，意味每名客戶平均非計劃停電時間少於半分鐘，充分反映港燈在積極提升環境效益的同時，始終恪守對供電穩定性的承諾。」

報告亦詳細介紹港燈為了進一步提升供電可靠性和營運效率，在2025年引入的多項創新措施，包括在配電網絡啟用嶄新自家研發的低壓管理系統（LVMS）以加強對低壓電網的實時監測，同時優化低壓設備資產管理、提升故障偵測和復電速度。另外，為更全面地對電力設備進行智能監測，公司將長距離廣域網路技術「LoRaWAN」的應用擴展至更多營運範疇，例如用於 LVMS 的數據傳輸，以及支援南丫發電廠在設備的溫度和震動、關鍵設施所在處所的水浸和消防預警等方面的監測工作。

此外，位處南丫發電廠擴建部分的行政及中央控制大樓，在2025年引入了人工智能空調系統能源優化方案（AI-EOS），透過先進演算法和大數據分析，提升製冷機組效率，從而降低能源消耗。憑藉其創新性和實際成效，該方案榮獲亞太地區智慧綠建築聯盟頒發「優良智慧綠建築系統產品類獎」金獎。

秉承「為社群延續關懷」的使命，港燈「智惜用電服務」持續優化旗下各項資助和推廣計劃，從支援有需要社群，到提升能源效益、推廣可再生能源，以至推動建築工地電氣化等方面全方位入手，將環保減碳和關愛理念延伸至社區。以2025年為例，「智惜用電服務」下的「節能共享資助計劃」支援港島首個、位於筲箕灣的「社區客廳」項目，提供電磁爐、蒸焗爐和咖啡機等多款節能電器。在改善基層居民生活質素的同時，協助他們實踐節能減碳。

此外，港燈亦致力推動香港的低碳運輸發展。除提供專業技術評估與供電升級支援外，公司亦協助渡輪和專營巴士營辦商興建充電基礎設施，以及支援油站增設電動車快速充電設施。

鄭祖瀛強調：「《2025年可持續發展報告》以『傳承致遠 ‧ 持續發展』為主題，不單展示我們如何透過將工程知識世代相傳，成就今日的穩健營運，亦體現港燈作為一家與香港一起經歷超過135年、共同成長的電力公用事業機構，一份歷久彌堅的責任感。展望未來，公司將秉承『歷史悠久、不忘創新』的理念，以穩健營運為基礎，推動能源轉型與創新，全力支持香港在2050年前實現碳中和。」