五一黃金周︱九巴4.25起推開蓬巴士新路線HK2 沿途飽覽青馬、汀九、昂船洲大橋景色

五一黃金周將至，九巴將於周六（25日）推出全新「九巴遊香港」開篷巴士路線「天際漫遊」HK2，遊客可在巴士上層無遮擋、全方位欣賞昂船洲大橋和青馬大橋兩座標誌性基建，以及在西九龍走廊上穿梭香港新舊城區，連接舊油麻地警署，一次過感受香港多重面貌。新路線每日下午5時15分至晚上10時15分提供服務，全程收費58.4元，每小時一班車，九巴指會視乎需求加開班次。

途徑昂船洲大橋及青馬大橋

路線HK2由九龍站出發，經過尖沙咀、高鐵西九龍站等旅客熱點後，駛上西九龍公路，通過昂船洲大橋和青馬大橋兩座香港標誌性大橋，遊客可以親身感受世上其中一條最大跨度的雙塔斜拉橋和行車鐵路雙用的懸索吊橋的氣勢。

回程時，遊客可在青馬大橋上觀賞世界第一條三塔式斜拉索橋——汀九橋，當駛上青衣北岸公路時，更可以從橋底穿越汀九橋。開篷巴士之後會駛上西九龍走廊，沿線會由西九龍填海區的開揚景觀，漸漸變為大角咀和旺角的舊式大廈，連接至舊油麻地警署，在短時間內讓遊客看到香港不同的一面。

料黃金周旅客客量升7%

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，「九巴遊香港」開篷巴士路線「城市魅力」HK1自推出以來，深受旅客及市民歡迎及追捧，今年農曆年初一至初五，共接載超過2萬人次，反映開篷巴士受旅客歡迎。他指，政府預計今年五一黃金周將迎來98萬人次內地旅客訪港，按年上升7%，相信九巴在旅客客量升幅方面會相若，更期望黃金周前開辦新路線HK2可增加對旅客的吸引力。

記者：蔡思宇