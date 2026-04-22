新一期居屋、綠置居、白居二 4.30起同步接受申請 為期3星期 6項目推近8,000伙

房委會今日（22日）宣布，「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」三項計劃，將由4月30日上午8時至5月20日晚上7時同步接受合資格人士申請，為期三個星期。

6項目推近8000伙 最大單位560平方呎

「居屋2025」推售5個分別位於啟德、錦田、將軍澳、屏山及東涌的新居屋發展項目，提供接近7 000個單位。單位實用面積介乎約26.1平方米至約52.0平方米（約281平方呎至約560平方呎）。

「綠置居2025」推售位於九龍灣的新綠置居發展項目盛緻苑，提供超過800個新單位，單位實用面積介乎約26.0平方米至約43.6平方米（約280平方呎至約469平方呎）。此外，「綠置居2025」亦會推售新一批租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。

「居屋2025」及「綠置居2025」推售的單位提供多元化選擇，無論是年輕家庭、首次置業人士，還是希望改善居住環境的申請者，都能找到適合自己的「心水」單位。

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新一期居屋五個屋苑詳情:

發展項目

/位置 實用面積*

(約) 單位數目

(佔單位總數的百分比) 售價範圍

(約) 預計

關鍵日期# (平方米) (平方呎) 匯熙苑

錦田^ 26.1 – 27.5 281 – 296 285 (30%) 180萬元

–

345萬元 2027年

8月31日 34.8 – 36.1 375 – 389 525 (55%) 41.2 – 41.7 443 – 449 150 (15%) 總數: 960 裕豐苑

東涌

匯東街 26.1 – 27.4 281 – 295 412 (20%) 150萬元

–

340萬元 2027年

9月30日 34.9 – 36.7 376 – 395 1 119 (56%) 42.6 – 46.4 459 – 499 487 (24%) 總數: 2 018 朗風苑

屏山

朗風街 27.3 294 38 (2%) 169萬元

–

339萬元 2028年

7月31日 36.0 – 37.8 388 – 407 1 127 (60%) 45.7 – 47.1 492 – 507 705 (38%) 總數: 1 870 啟陽苑

啟德

沐和街 26.1 – 27.7 281 – 298 680 (37%) 219萬元

–

480萬元 2028年

10月31日 34.8 – 36.5 375 – 393 800 (43%) 43.1 – 45.5 464 – 490 360 (20%) 總數: 1 840 影輝苑

將軍澳

影業路 26.3 – 27.1 283 – 292 516 (32%) 168萬元

–

423 萬元 2028年

12月31日 35.0 – 37.3 377 – 401 740 (45%) 41.5 – 52.0 447 – 560 372 (23%) 總數: 1 628 「居屋2025」新推售居屋單位總數: 8 316

備註:

* 個別單位的實用面積有待確定。

# 「關鍵日期」是指發展項目在遵照經批准的建築圖則的情況下在各方面均屬完成的日期。

房委會發言人說，為精簡申請安排以便利申請者，「居屋2025」、「綠置居2025」和「白居二2025」將同步推出。合資格申請者可經網上遞交申請、親身遞交申請或郵寄紙本申請。此外，為決定「居屋2025」與「綠置居2025」的選樓優先次序和「白居二2025」的配額分配，三項計劃將於今年第二季同日分別進行攪珠。「居屋2025」及「綠置居2025」預計分別於今年第四季及今年第三／四季開始選樓；而「白居二2025」則預計於今年第四季向成功申請者發出批准信，以申請「購買資格證明書」。

新一期居屋簡介:

1.「樓王」啟德啟陽苑

今期「樓王」的啟德啟陽苑，位於過往兩期的啟悅苑、啟盈苑旁邊，與港鐵宋皇臺站距離不足100米，地理位置同樣優越。啟陽苑與港鐵宋皇臺站A出口僅一街之隔，步行距離不足一分鐘，非常方便。從啟陽苑步行至附近的宋皇臺公園巴士站僅約5分鐘，分別有1A、3B、15、21、85X等來往尖沙咀、將軍澳、鑽石山、紅磡等地區，過海則有106、107、108、116等。巴士站旁邊亦有69號小巴站，前往九龍城。

政府擬計劃在啟德、東九龍及洪水橋／厦村新發展區建造智慧綠色集體運輸系統，運輸及物流局目標今年第四季向立法會提交主體法例草案，預計明年起批出上述三個項目的專營權。啟德智慧綠色集體運輸系統系統全長約3.5公里，擬設6個車站。兩端終點站分別連接啟德郵輪碼頭及港鐵啟德站，並於承景街、啟德空中花園、承豐道公園及啟德體育園設中途車站，車程預計約為10分鐘。換言之，啟陽苑的居民入住後約3年後或能在區內享用捷運，多一個出行選擇。

伙數：1840伙

實用面積：281呎至490呎

單位分佈：八成為中小型單位（281呎至393呎）、兩成為大單位（464呎至490呎）

售價：219萬元至480萬元

關鍵日期：2028年10月31日。

2.東涌裕豐苑提供2018個單位 部分單位或享海景

位於東涌103區的裕豐苑提供2018個單位，為同期最多；價錢則為150萬元至340萬元，平均呎價約 $6,240，同期最低。項目關鍵日期為2027年9月30日，樓花期較短。預計中高層北向單位，有機會可享開揚全景，飽覽機場、港珠澳大橋及大嶼山北岸海景；其他面向則相信以樓景為主。

伙數：2018伙

實用面積：281呎至499呎

單位分佈：76%為中小型單位（281呎至395呎）、24%為大單位（459呎至499呎）

售價：150萬元至340萬元

關鍵日期：2027年9月30日

3.元朗匯熙苑樓花期僅約一年 同期最短

位於元朗錦田南的匯熙苑鄰近港鐵錦上路站，提供960個單位，面積介乎281至449平方呎，以市價七折發售，售價約180萬至345萬港元。項目預計於2027年8月底落成。而「居屋2025」預計於2026年第二季接受申請、第四季揀樓，因此樓花期僅約一年，為同期居屋中最短，適合急於「上車」的買家。

伙數：960伙

實用面積：281呎至449呎

單位分佈：8成半為中小型單位（281呎至389呎）、1成半為大單位（443呎至449呎）

售價：180萬元至345萬元

關鍵日期：2027年8月31日

4.屏山朗風苑入場費$169萬 實用呎價為同期次低

位於元朗屏山的朗風苑提供約1,870個單位，伙數僅次於東涌項目。入場費約169萬元，實用呎價僅約6,310元，為同期次低，對預算有限的首置家庭而言，門檻較低。朗風苑鄰近已發展成熟的朗屏邨，生活配套相對完善。惟屋苑位於朗屏區外圍，交通相對「隔涉」，主要依賴朗屏商場内巴士站，步行到朗屏港鐵站須時約15分鐘，二者均成該樓盤硬傷。

伙數：1870伙

實用面積：294呎至507呎

單位分佈：6成2為中小型單位（294呎至407呎）、3成8為大單位（492呎至507呎）

售價：169萬元至339萬元

關鍵日期：2028年7月31日

5.將軍澳影輝苑: 實用面積達283至560呎

繼「居屋2022」推出的昭明苑，將軍澳時隔3年再有新居屋推出，影輝苑位於坑口影業路，銀都機構有限公司清水灣電影製片廠對面，項目現時規劃興建兩幢樓，提供約1,628伙，實用面積達283至560呎，平均呎價約7,020元，預計2028年底落成，為同期新居屋中樓花期最長的項目。

影輝苑的單位呎數在同期屋苑中相對較大，加上地理景觀開揚，儘管交通些許不便，相信亦會成為不少人的「心頭好」。

綠置居盛緻苑｜單位面積介乎280至469呎

盛緻苑「九龍灣綠置居孖寶」之一，位於九龍灣宏照道，在麗晶花園、彩虹邨、坪石邨及啟業村中間。屋苑單位中，約77%的單位面積介乎300至469呎，主要針對小家庭或三口之家。至於面積更小的280至300呎單位，則佔整體供應約23%，適合單身人士或兩口之家。