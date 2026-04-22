南丫海難｜遺屬質疑死因庭裁斷不合理 提司法覆核要求重召研訊

2012年南丫海難中39人遇難，死因裁判官周慧珠今年1月裁定死者屬「非法被殺」，惟信納建造「南丫四號」的財利船廠董事羅愕瑩誠實可靠，相信財利不知道要安裝水密門，決定不裝水密門是有意識的設計而非過失，亦符合海事規例。4名遇難者家屬不滿裁決，質疑周官沒有充分考慮羅愕瑩等關鍵證人證詞不一，多份圖則之間出現矛盾，今再次入稟高等法院提出司法覆核，要求推翻死因庭裁決，針對水密門設計重召研訊。

死因裁決指羅愕瑩為誠實可靠證人

時隔13年後，死因庭1月中裁定南丫海難中39名遇難者屬「非法被殺」，死因均為淹死、創傷性窒息及身體多處創傷致死。死因裁判官周慧珠裁決時，形容負責建造「南丫四號」的財利船廠董事羅愕瑩屬誠實可靠的證人，相信財利確實不知要裝水密門，決定不裝水密門是財利有意識的設計，而非疏忽或過失。

死因官宣讀裁決期間家屬拍枱離場

周官另稱，即使專家認為裝水密門會更安全，但「南丫四號」已滿足「一艙進水不沉」的規定，船隻是符合標準，故沒有任何法規要求「南丫四號」要滿足更高規格的安全標準。周官在裁決尾聲，評論遇難者家屬要求海事處驗船督察帶備圖則年檢屬「不設實際」時，家屬聞言憤而拍枱離場。

家屬司法覆核求推翻死因裁決並重召研訊

入稟狀指，死因研訊第1個議題為「負責建造南丫四號的財利船廠，是否得知要為船隻安裝水密門？」申請人就此提出上訴，要求推翻死因庭裁決，重新召開研訊探討此議題。申請方質疑周官這項裁決無理，沒充分考慮關鍵證人供詞之間出現矛盾，誤將羅愕瑩與新加坡繪圖公司Naval-Consult董事John Lim的證詞視作一致；沒充分考慮南丫四號多份圖則不一致，卻錯誤認定繪圖員若非刻意將設計改為非水密，不會把清晰標示的「水密門」，改為較含糊的「通道口」；綜合標書規格、中國船級社驗船報告、梧州船廠傳真、中介公司宏信的回覆，加上多名專家證人的證供，不可能合理達致有關裁決。

案件編號：HCAL788/2026

本報記者