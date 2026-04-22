港鐵綠鐵B 「世界地球日」啟動環保教育計劃  推繪本助學生實踐低碳生活

為了推動環保教育及提升學童對低碳生活的認識，港鐵於今天 （22日）「世界地球日」開展《綠鐵B出動—排碳怪吸吸走》環保教育計劃，在英華小學舉辧啟動禮。港鐵與環保團體長春社聯合製作兒童繪本《綠鐵B出動—排碳怪吸吸走》，以「衣、食、住、行」為切入點，以生動故事啟發學生實踐低碳生活方式。

戲偶劇巡演40校接觸萬名學童

繪本將送贈至全港公共圖書館，以及參與計劃的小學與幼稚園圖書館。同時，亦會推出電子繪本及動畫版本，方便家長在家與孩子共讀共賞，將低碳訊息延展至家庭層面。繪本原創故事更改編成校園戲偶劇，透過角色演繹和現場互動遊戲，以輕鬆有趣的方式提升學習趣味。戲偶劇將於今年內走訪近40所小學巡迴演出，接觸約一萬名學童。

環境及生態局副局長黃淑嫻致辭時表示，同學透過《綠鐵B出動—排碳怪吸吸走》環保教育計劃下的生動繪本和木偶劇，能從「衣、食、住、行」四方面認識低碳生活小貼士。她呼籲同學透過愉快的學習過程，建立起關愛環境、珍惜資源的價值觀，逐步養成綠色生活的好習慣，一起實踐低碳生活。

港鐵：讓小朋友「玩中學、學中做」 一起載向綠色未來

港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿表示，港鐵一直致力推動環保教育，與社會各界攜手實踐可持續生活，很高興能與長春社共同製作《綠鐵B出動-排碳怪吸吸走》繪本，再配合電子書、動畫及校園巡演，讓小朋友在「玩中學、學中做」，從衣食住行的日常生活細節中開始減碳，成為守護地球的小小行動家，一起載向綠色未來。

減少溫室氣體排放為港鐵公司三大環境及社會目標之一，公司在香港鐵路及物業業務中實施多項節能減碳措施，制訂長遠減碳路綫圖，向2050年達致碳中和的目標邁進。港鐵亦會繼續從不同層面鼓勵及推動大眾一同建立低碳生活習慣。

記者：蔡思宇

攝影：盧江球