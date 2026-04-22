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全港戲院日｜多間院線網站大塞車 MCL逾萬人排隊《末日聖母號》有IMAX場次已售罄

社會
更新時間：13:01 2026-04-22 HKT
發佈時間：13:01 2026-04-22 HKT

【全港戲院日/香港電影/港產片/再見UFO/風林火山/捕風追影/像我這樣的愛情/女孩不平凡】「全港戲院日」周六（25日）舉行，今日（22日）中午起開始售票，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，每人每次限購4張。全港52間商業戲院所有場次，不論任何放映格式及影院類型，戲票均劃一票價30元。

iSQUARE《末日聖母號》 IMAX已售罄

《星島頭條》記者中午12時嘗試進入各大院線網站，發現MCL、百老匯已顯示「Service Error」、「504 Gateway Timeout ERROR」等，無法進入購票網站。至於英皇戲院，記者能成功進入網站，不過發現部分熱門電影的IMAX場次已售罄，例如尖沙咀iSQUARE戲院《末日聖母號》2D IMAX的晚上場次已「全院滿座」。至於其他一般2D場次則仍有戲票可供選購。

MCL網站逾萬人排隊 等候多於一小時

記者其後再度進入MCL網站，發現可以登入有關的網站，惟前面的用戶有10,188人，預計訪問網站的時間「多於一個小時」。

相關新聞：4.25全港戲院日︱今午12時起公開發售 戲票劃一收費$30 即睇上映中的金像獎得獎電影

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