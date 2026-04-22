八達通Call車易︱記者首日實測接單速度 有司機讚整合的士車隊APP 減等車時間（附教學）

八達通公司今日（22日）起推出「Call車易」平台，整合全港5支的士車隊、多個本地的士預約平台及其他提供無障礙車輛的社企平台，乘客可透過八達通APP一站式「Call的士」和繳付車資。《星島頭條》記者今早約9時實測「Call車」，從黃大仙前往將軍澳工業邨，各車隊定價約112元至152元，不足一分鐘便有司機接單，惟一分鐘後卻遭司機「Cut單」取消訂單，幸好退款即時退回至八達通帳戶。

有司機接單一分鐘後Cut單

其後記者重新「Call車」，方有車隊的士接單，司機按APP內顯示的時間，準時於6分鐘內抵達上車地點。接載記者的Amigo車隊司機曹先生稱讚新平台，表示「Call車易」整合5支車隊和其他平台，乘客變相可「一次過Call十幾個平台」，亦可選擇心儀的車隊、車款、價錢，整合後的平台提供的士的數量大增，能大幅縮短乘客等候時間，改善預約車隊的士體驗。

司機讚平台整合各車隊 乘客等車時間勢縮短

市民若希望使用「Call車易」，只需打開「八達通APP」首頁的「Call車易」圖標，輸入上車和下車地點後，便可選擇可乘4人的「經濟型」的士、可乘6人的「商務型」或「豪華型」等。以記者的行程為例，選「經濟型」車費介乎112元至152元；「額外行李型」車費介乎142元至278元；「商務型」則介乎121元至192元。乘客亦可按需要選擇或剔除指定的士車隊或預約平台。選擇好車型、車隊、價錢後，乘客可選擇付款方式，包括手機版八達通、八達通銀包，或實體八達通卡。據APP顯示，若司機未到達上車點前，乘客可免費取消訂單；相反，若司機已到達上車點，取消訂單則或需支付10至20元「取消費」。

相信乘客體驗好 能成為「回頭客」

他指以往五間的士車隊各有自家應用程式，乘客若要有更多選擇便需下載多個App，甚為不便。他透露，新平台在後台直接與車隊系統對接，司機毋須額外安裝八達通App，只需沿用原有的車隊App接單即可。不過他坦言，平台運作初期仍屬磨合，加上市民短期內未必知道八達通APP有此新功能，預計普及化需時。隨着平台發展，曹先生相信接單數量和收入也會增加，指客人若能短時間內「Call到車」，便會對此APP有信心，將成為「回頭客」。

記者、攝影：陳俊豪