每日雜誌｜醫社合作打破服務瓶頸 精神健康分層護理拓求助路徑 關注DSE生離校支援 輔導專業望「敲開」體制大門

正值DSE文憑試考期，莘莘學子的學業壓力和精神健康再成焦點。近年香港銳意提升及鞏固社區支援，上月發布文件制訂「精神健康分層護理模式」，就各專業人員及持份者提供服務作出定位和分工，加強培訓各方的轉介意識和建立轉介機制。有業內人士指，分層工作一直在進行，該模式能夠讓市民了解服務的各個切入點，緩解求醫的「污名化」問題，而離校考生從校園過渡至社區，值得業界關注有否做好支援連接。另有輔導心理學家指，輔導專業人士尚未納入服務體制，盼政府能善用現有人力資源，讓市民得到最適切的援助。

近年香港積極提升及鞏固社區的精神健康支援。

精神健康不容忽視，為了更有效應對社會需求，港府制訂「精神健康分層護理模式」（見表），涵蓋推廣與預防、社區介入措施及跨專業專科治療，闡述每層服務的運作模式、轉介安排及服務對象，制訂各精神健康工作人員及持份者的角色定位及分工，盼能根據市民的精神健康需要和嚴重程度，提供不同強度的支援。

強化體制內各持份者功能

有社福界人士指，分層工作一直存在，該模式讓市民了解服務的切入點，緩解求醫的「污名化」問題。香港中文大學社會工作學系講師丁惟彬說，醫護和社區社工明白自身定位和分工，分別處理相對緊急和穩定的個案，分層以外應強化體制內各持份者的功能，如加強社區社工對個案的敏感度，當個案有需要入院便積極轉介，讓其得到即時醫治。

香港社會工作人員協會精神健康社會工作分會召集人饒欣怡說，近年社福界新增了不同精神支援服務，尤其豐富了第二層的支援，「分層護理模式」把服務整合成框架，讓服務提供者及使用者了解定位，前者及早介入，後者更快得到適切援助，「以前沒有細分，各類需要也直達第三層，服務很容易有瓶頸。」

香港精神健康的需求一直上升，近年已達嚴峻階段。饒欣怡稱，普遍人認為有精神健康需要，便要看精神科醫生和服用精神科藥物，擔憂因而被歧視；實際上社會服務多元，市民可以前往地區康健中心求助，尤其輕度或中度的有需要人士，「開啟了不同切入點，讓大家有更多選擇。」

月初有文憑試考生在社交平台訴苦，得到大量市民留言支持。

月初有文憑試考生在社交平台訴苦，得到大量市民留言支持。有社福界人士認為，即使考生已離校，不代表精神健康支援的重任完全落入社區。以學校為本的「三層應急機制」和「精神健康分層護理模式」可以並存，而非「非此即彼」的關係。香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝指，兩者的基礎也是提升受眾對精神健康的認知，在自知有需要時求助。饒欣怡亦說，考生應考前離校，並非失去學校支援，而基於三層應急機制，校方理應透過恆常篩查工作發現有潛在情緒支援需要的學生，加以關注，「及早教育、介入和識別。」

社區提供離校跟進支援成關鍵

饒補充，若然學校知悉有考生在備考或考試期間出現巨大精神健康危機，可以啟動第二層應急機制，聯絡校外隊伍跟進和轉介。她指，有需要的學生可自行申請或經學校轉介至「精神健康綜合社區中心」（ICCMW），中心可按實際情況進一步聯絡醫療支援。

丁惟彬則認為，離校考生從校園過渡至社區的支援連接，值得業界關注。他指，畢業生不論升讀大學或投身職場，確實已離開中學精神健康支援服務的保護網，倘若有情緒支援需要，社區服務連接成為關鍵。他續說，未曾在校接受支援的年輕人要懂得在社區上尋找資源，業界亦可考慮為有需要學生提供離校跟進支援，「值得進一步思考。」他補充，業界要藉此加強醫院、精神健康服務機構和ICCMW之間的聯繫。

「分層護理模式」散落整個香港社群，強調「以能力為本」，以制訂各精神健康工作人員的資歷或培訓要求和角色定位。據了解，去年精神健康諮詢委員會委聘大學團隊就分層護理模式作研究，研究團隊透過訪談及焦點小組形式，與不同範疇的香港持份者共同參與協創過程，當中包括輔導專業團體代表，惟最終文件未有確設涵蓋輔導專業人員在內。

本地輔導專業可分為輔導員及輔導心理學家，兩者尚未有法定註冊制度，普遍畢業生會透過加入非政府組織或學界工作，後者亦可私人執業，以進入精神健康服務體系。有業內人士透露，坊間有機構提供低密度（low intensity）心理治療課程，修畢課程者較大學輔導專業畢業生更容易進入服務體系，出現畢業生報讀課程，以求更快投入職場、貢獻輔導技能的現象。

新生精神康復會正營運7間「精神健康綜合社區中心」。

學者籲善用現有人力

香港心理學會輔導心理學部主席譚嘉宜指，喜見政府落實推行「分層護理模式」，嘗試分流服務使用者，減輕最高層的醫療壓力，但文件未有着墨有關心理輔導員或輔導心理學家的工作和定位，頗為無奈。她說，輔導心理學家強調全人健康模式，協助個案認清內在資源與優勢，了解心理困擾，發掘有效的調節方法，繼而促進個案的心理復原，絕對有條件參與和勝任社區支援工作，是文件提及的「多元的介入方案」之一。

香港心理學會輔導心理學部主席譚嘉宜盼望「分層護理模式」着墨輔導專業人員的角色定位。

據了解，英國「低密度心理治療」以「心理健康主任」為主，並由輔導或臨床心理學家、資深心理輔導員進行培訓及督導。亞洲專業輔導及心理協會主席、香港樹仁大學輔導暨研究中心輔導心理學家余鎮洋坦言，外國體制是已用盡既有的心理及輔導人力資源，仍然缺乏精神支援人員，才衍生短時間完成培訓、投入社區服務的「心理健康主任」，惟香港卻未有善用現有人力，「現況不太平衡。」

香港樹仁大學輔導及心理學系副系主任及副教授林嫣紅博士指出，業界以服務大眾為本，不抗拒坊間提供不同心理治療課程，但相關從業員的培訓及實習時數和訓練深度遠低於大學學士程度或以上的輔導專業人員，只能勝任第一層支援工作。她認同說，輔導專業一直希望有更多渠道進入精神健康體制，現時停滯不前，盼藉着分層護理模式打開一扇窗。

香港自1970年代已經有心理輔導專業培訓，每年有逾400位心理輔導畢業生，加上香港心理學會有超過200個輔導心理學家，皆未有正式列入分層模式當中。一眾輔導專業人員盼望，政府能夠善用現有人力資源，讓市民得到最適切的精神健康援助。

心理衛生會急救課程3年有效 報讀人數急升

香港心理衛生會近日作出政策修訂，自本月起旗下「精神健康急救」（MHFA）課程新增3年有效期。該會總主任（服務）余健新指，疫後報讀人數急升，學員會學習各精神疾患的臨床病徵、鼓勵身邊人求助的介入技巧、轉介個案的渠道等，讓有需要人士找尋到合適的支援。

香港心理衞生會的「精神健康急救」（MHFA）課程新增3年有效期。

學習各精神疾患臨床病徵

該會在2004年引入有關課程，至今已開辦逾7000課、共有超過14萬人修讀。余健新指，喜見在各方努力推廣下，大眾對於精神健康的認知越來越高，對情緒病患等議題有更高接受度。

近日會方修訂政策，課程的簽發與續期機制改為「自簽發日期起3年內有效」。他說，坊間的生理急救課程亦設3年有效期，修訂未有影響舊生。

在基層醫療層面，社福業界期望簡單篩選出有精神健康需要的人士，以便盡快提供協助。余健新稱，精神健康急救員會學習臨床上抑鬱症和焦慮症的病徵和持續時間，亦會學習自殺危機評估，初步辨識有精神需要人士，「可以做到部分分層工作。」針對「精神健康分層護理模式」，他指出，該會涉獵多方面的精神支援工作，會按照政府及精神健康諮詢委員會的步伐，在各個層面發揮效用，「隨時候命，互相協助」。

記者：仇凱瑭