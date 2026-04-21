香港足球盛會2026︱四大歐洲豪門今夏會師啟德 羅淑佩籲球迷留力8月觀賽

「香港足球盛會2026」今夏強勢回歸。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（21日）在社交平台表示，香港絕對是體育盛事之都，剛剛完成了令11萬本地觀眾和旅客盡興而回的七欖，今天更一口氣宣布今個夏天在啟德主場館的足球盛宴，曼城對國際米蘭；車路士對祖雲達斯；拜仁慕尼黑對阿士東維拉。她形容「真的是精彩一浪接一浪！」

羅淑佩呼籲足球迷記得預留8月1日、5日和7日，一齊去啟德主場館盡情享受足球的熱情興奮。

香港足球盛會2026詳情：

時間：

8月1日：曼城（英超） 對 國際米蘭（意甲）

8月5日：車路士（英超） 對 祖雲達斯（意甲）

8月7日：拜仁慕尼黑（德甲） 對 阿士東維拉（英超）

地點：