專科培訓醫生為臨床研究 越權查47病人紀錄 衞生署已報警
更新時間：18:10 2026-04-21 HKT
發佈時間：18:10 2026-04-21 HKT
發佈時間：18:10 2026-04-21 HKT
衞生署與醫院管理局今日（21日）公布，一名醫管局醫生在衞生署專科培訓期間，疑為進行臨床研究，未經授權查閱47名非其護理病人的醫療紀錄。涉事醫生已被暫停培訓，相關部門已報警處理。
醫生未獲授權查閱病人紀錄
衞生署及醫管局表示，一名由醫管局調派至衞生署的專科培訓醫生，在進行臨床研究時，懷疑未經授權閱覽了並非由其護理的病人醫療紀錄。
事源於衞生署早前接獲市民查詢其醫健通紀錄後展開調查，發現該名醫生於今年3月，透過社會衞生科診所的臨床訊息管理系統及醫健通，查閱了共47名病人的醫療紀錄。該涉事醫生自2023年起，被派往衞生署社會衞生科診所接受定期培訓。
涉事醫生已暫停培訓 轉交警方跟進
據了解，該名醫生正進行一項已獲醫管局研究倫理委員會批准的臨床研究，惟批准範圍僅限於公立醫院，並不包括衞生署的病人紀錄。
衞生署已即時暫停該醫生的培訓，並將事件轉介警方跟進，同時已向私隱專員公署、電子健康紀錄專員及醫管局通報，並正陸續通知受影響人士。
醫管局發言人稱，雖然醫管局認為今次屬個別事件，並與臨床研究又指，但程序上並不恰當，會嚴肅跟進及加強員工在使用病人資料作臨床研究時的培訓。
衞生署及醫管局均重申，高度重視保障病人私隱，並強調醫護人員必須在獲得病人同意，並符合「有需要知道（Need to Know）」及「病人正接受其護理（Patient Under Care）」的原則下，方可取覽任何臨床系統內的醫療紀錄。
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