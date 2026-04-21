貿發局七大時尚及授權盛事下周開幕 約5600展商參與 涵蓋樂齡科技、永續發展等主題

香港貿易發展局將於下周舉行七項涵蓋時尚產品及授權領域的活動，涵蓋樂齡科技、永續發展等主題。香港時尚家品及家紡展及香港禮品及贈品展籌備委員會主席林健鋒表示，2025年香港家用產品最大出口國家為阿聯酋，強調中東是重要市場。

展商來自逾30個國家地區 芬蘭、德國等地首參展

七項盛事包括4月27至30日在香港會議展覽中心舉行的香港禮品及贈品展、香港時尚家品及家紡展和香港時裝節、同期在亞洲國際博覽館舉辦的香港國際印刷及包裝展和香港奢侈品包裝展，以及4月27至29日在會展舉行的香港國際授權展和亞洲授權業會議，合計有來自超過30個國家及地區、約5,600家展商參與，涵蓋香港、中國內地、亞洲、歐洲及中東等地，首度有來自芬蘭、德國、冰島、阿聯酋及烏茲別克的展商參展。

林健鋒：中東市場很重要

貿發局副總裁古靜敏表示，當局一直透過舉辦不同會議和展覽盛事，促進各行業商貿交流，發揮香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，向外界展示香港在新質生產力、產品品質和創意方面的優勢。今年七大時尚生活及授權展覽及會議在四月最後一周同期舉行，買家一站式採購和參觀，有助帶動跨行業及跨領域的交流，發揮更大協同效應，拓展客源和商機。

林健鋒指出，2025年香港家用產品總出口額為2,356億港元，第一大出口國家為阿聯酋，強調中東是很重要市場。面對中東地緣政治挑戰，古靜敏指中東到場買家數量有大約30%的跌幅，局方會密切留意展覽狀況。她提及，今年的「展覽+」線上線下融合模式可助他們遙距參加，展覽可以獲取最新市場資訊，相信會是面對新挑戰最好的對應。

企業積極推出結合智能技術樂齡產品

他又指，如今越來越多家品融入智能創新設計，例如可以遙控，可隨時查看狀態，也可以自行調節。他又稱，全球高齡化帶動銀髮市場需求，有不少企業稱會開發一些樂齡產品和智能方案，幫助長者在家中獨立生活。

永續發展方面，貿發局表示，今年「印包展」聚焦在綠色印刷及包裝解決方案、智慧包裝和創新物料三大方向，重點展示先進RFID及防偽包裝技術，亦有展商帶來以植物或生物基材料製成的包裝產品，協助買家物色更環保、高效且實用的包裝選項。

今年會展特別設有「Reimagine」主題樓層，呈現未來生活風格的新面貌，亮點包括東盟精選及專屬訂製禮品專區、家品展的文創體驗區、樂齡科技及創新物料館等。展會期間亦將舉辦一系列研討會等活動，涵蓋銀髮經濟、市場趨勢、文化與創新，以及永續發展等主題。

記者、攝影：周育瑩