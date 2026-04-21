學校女廁內偷窺女同學 16歲男生認窺淫罪6.16判刑
更新時間：16:49 2026-04-21 HKT
發佈時間：16:49 2026-04-21 HKT
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16歲男學生去年在黃大仙某中學女廁內偷窺女同學，遭女同學當場揭發後自首，警誡下指「當時我喺女廁廁格內放咗隻手係地下，準備望隔離廁格女同學去廁所，但係俾佢發現咗」。男學生今早在九龍城裁判法院承認窺淫罪，裁判官曾宗堯將案件押後至6月16日判刑。
被告姓朱男子，報稱學生，被控窺淫罪。控罪指被告於2025年12月11日，在香港九龍黃大仙某中學二樓女廁內暗中觀察X，而X所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，及被告不理會該X是否同意被他觀察。
X如廁發現被告在旁邊廁格偷窺
案情指，去年12月11日上午11時半左右，16歲女事主X在黃大仙某中學女廁使用廁格，期間發現隔壁的廁格有人將手掌放在地上，X遂彎腰查看，其後X看到被告將手掌按在地上，並彎腰試圖透過縫隙偷窺X上廁所。X立刻走出廁格，並在門外等待約兩三分鐘，惟被告仍沒有走出廁格，Ｘ遂離開並向老師匯報此事。
翻查案發地附近的閉路電視紀錄，發現被告在X進入女廁不久後，亦緊隨X進入了女廁，而被告及後亦等待X離開後，才離開案發地。翌日，被告自行到警署自首，在警誡下指「當時我喺女廁廁格內放咗隻手喺地下，準備望格離廁格女同學去廁所，但係俾佢發現咗，我知道錯，俾次機會我」。
案件編號：KCCC513/2026
法庭記者：黃巧兒
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