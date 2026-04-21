北都︱粉嶺繞道東段5.3通車 往返市區繁忙時段慳10分鐘 分流新發展區未來交通

粉嶺繞道（東段）將於5月3日（星期日）上午8時通車，全長約4公里，是北部都會區發展中首個落成的大型運輸基建項目。繞道採用雙程雙線分隔車道設計，由地面道路、地下行車道及高架橋組成。走線由粉嶺公路近大埔九龍坑開始，繞過安樂村工業區，經過龍躍頭交匯處，沿梧桐河畔延伸，連接石湖新村及粉嶺北新發展區，成為連接新界北區與市區的重要繞道。

北都首個落成大型運輸基建

繞道通車後，駕駛人士可取道新路線來往粉嶺龍躍頭、聯和墟及粉嶺公路，無需途經上水及粉嶺市中心的繁忙道路，在繁忙時段可節省約10分鐘車程。粉嶺繞道（東段）亦可有效分流粉嶺北新發展區未來的交通，減輕現時粉嶺及上水一帶主要道路的交通負荷，改善整體道路環境，提升北區道路網絡的運作效率。

龍躍頭交匯處的單車徑暨行人天橋採用S960國產超高強鋼建造，強度是一般鋼材的約三倍，是全球首座使用該級別鋼材的行人天橋，發揮新質生產力的示範作用，為推廣S960超高強鋼於本地及其他地區的基建工程應用提供參考。政府新聞處

天橋採用S960國產超高強鋼 強度為一般鋼材三倍

土木工程拓展署指，粉嶺繞道（東段）工程規模龐大，施工環境複雜。繞道走線橫跨已發展地區、鄉郊及現有道路網絡，工程期間需同時維持交通及社區運作、保護公共設施及附近建築物，施工安排具相當挑戰性。工程團隊在項目中積極引入創新科技以提升建造效率和克服工程挑戰。

其中，龍躍頭交匯處上的單車徑暨行人天橋在設計及建造時採用S960國產超高強鋼，強度是一般鋼材的約三倍，大幅減少鋼材使用量並減輕橋樑重量，是全球首座使用該級別鋼材的行人天橋。此外，工程亦採用全港首次應用的橋樑平衡轉體技術，興建橫跨東鐵線鐵路的部分，大幅縮短施工時間並降低施工風險。

秉持「基建先行」的發展原則，土木工程拓展署興建粉嶺繞道（東段），以配合整個北都和當中粉嶺北新發展區的發展，並連繫附近鄉村，為「城鄉共融」創造有利條件。