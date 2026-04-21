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涉報假案稱自製炸彈威脅市民安危 輕度弱智清潔工稱犯案為取樂 認罪下月判刑

社會
更新時間：15:50 2026-04-21 HKT
發佈時間：15:50 2026-04-21 HKT

25歲男清潔工涉去年12月「報假案」，聲稱自己製造了一枚炸彈威脅市民安危，「你等我用炸彈炸死你好容易㗎咋」。涉案清潔工被控虛報有人犯罪，今於西九龍裁判法院承認控罪，辯方求情指被告確診輕度弱智及自閉症譜系障礙。主任裁判官蘇文隆押後案件至5月18日判刑，期間為被告索取感化官報告。被告獲准以原有條件保釋候判。

被告譚卓稀，報稱清潔工人，承認一項虛報有人犯罪。控罪指，被告於2025年12月23日，在長沙灣海達邨海華樓某室明知地向警務人員，即警察通訊主任曾灝恩，虛報有人犯罪，即譚製造了一枚炸彈威脅香港市民的生命。

因感不快而報假案取樂

案發當日晚上9時51分，警員接獲一宗報案，來電者即被告胡言亂語地聲稱自己製造了炸彈威脅香港市民的安全。被告稱「我而家同你講，999，我依家製造一個炸彈要威脅晒你哋全香港每一個人嘅性命，我唔講，你等我用炸彈炸死你好容易嚟咋」。警方到來電地址調查，被告應門，他表示因感到不快而虛報案件取樂。

進一步查詢下，被告父親表示被告患有自閉症及智力障礙已約十年。警員拘捕被告並送往明愛醫院接受治理，因被告情緒不穩故未能進行警誡口供。

案件編號：WKCC5938/2025
法庭記者：雷璟怡

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