秘書公司東主涉行賄銀行職員助客開戶 獲准保釋6月再訊

秘書公司東主涉嫌向一名銀行職員提供賄款6,800元，以協助她轉介的客戶開立銀行戶口，廉署調查後，落案起訴涉案東主，案件今日(4月21日)在西九龍裁判法院提訊。裁判官陳慧敏批准被告保釋，將案押後至6月24日再訊。

被告顾倩，39歲，被控一項向代理人提供利益罪名。控罪指被告涉嫌於2025年10月27日，向該名中銀香港職員提供賄款6,800元，作為對方協助由被告轉介的客戶開立銀行戶口的報酬。

被告於案發時是一間秘書公司的東主。她於2025年5月底至10月底期間，曾轉介多名客戶予一名中國銀行(香港)有限公司(中銀香港)尖沙咀分行助理客戶服務經理，其中8人成功開立銀行戶口。

該名中銀香港職員拒絕接受賄款，並向銀行匯報事件。廉署接獲貪污投訴，經調查後昨日(4月20日)落案起訴被告。案中8個成功開立的戶口，均通過中銀香港的盡職審查要求。