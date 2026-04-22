發展轉廢為能設施I•PARKs  實踐可持續廢物管理 監測站數據空氣質素達標  業界促儘速撥款興建I•PARK2

香港地少人多，每日產生的都市固體廢物逾 1 萬公噸，現時主要透過堆填處理。為擺脫對堆填區的依賴，本港首座轉廢為能設施 I•PARK1 已於去年底展開系統測試與首階段試行運作，而 I•PARK2 的籌備工作亦正全力推進。工程界前立法會議員盧偉國博士強調，現代化焚化發電技術已臻成熟，促請政府盡快向立法會提交 I•PARK2 的撥款申請，以應對迫在眉睫的廢物處理壓力。



坐落於石鼓洲旁人工島的 I•PARK1，是本港首座現代化焚化設施。該設施利用高溫活動爐排技術，確保煙氣排放符合嚴格標準，有效分解二噁英等有害物質。焚燒過程中產生的熱能將轉化為電力，除供設施日常運作外，每年預計可輸出約 4.8 億度電力至電網，足夠供 10 萬戶家庭使用一年，每年可減少約 44 萬公噸溫室氣體排放。

環境及生態局局長謝展寰（後排右四）早前到訪I•PARK1視察其運作情況，於中央控制室内了解廢物處理程序。（政府新聞處圖片）

兩座設施預計日處理 9,000 公噸廢物

I•PARK1 的首個焚化模組已於去年 12 月進入首階段試行運作，第二模組亦於今年 3 月開展系統測試；第三模組則預計於今年上半年試運，目標是於年內全面投入運作，屆時每日能處理高達 3,000 公噸廢物，逐步減輕堆填區壓力。

與此同時，環保署正規劃於屯門曾咀（前龍鼓灘發電廠中部煤灰湖）興建 I•PARK2。該設施將採用與世界級標準看齊的高溫活動爐排焚燒技術，設計處理量為每日 6,000 公噸，預計每年可輸出約 9.6 億度電力。政府預期，兩座設施合共每日處理 9,000 公噸廢物，再配合減廢回收和資源循環工作，本港有望在 2035 年實現「零廢堆填」目標。

環保署擬於屯門曾咀興建第二座轉廢為能I•PARK2，圖中為參考建築設計圖。(立法會文件概念圖)

此外， I•PARK2工程採用「組裝合成」建築法、建築信息模擬及數字孿生技術，結合人工智能進一步提升建造效率、安全與環保表現，降低項目建造及營運成本及人手需求。另外，I•PARK2以現時政府工務工程廣泛採用的「新工程合約」模式，合約雙方按合約條款攤分成本差額，藉此提供誘因推動承建商與政府協作，減低工程延誤及超支風險。

I•PARK2落成後，可望處理每日6,000公噸固體廢物，同時每年可輸出約9.6億度電力至電網，擴大發揮轉廢為能效用。(立法會文件位置圖)

採納世界級標準 I•PARK2 排放設計更趨嚴格

盧偉國早在 2004 年便遠赴日、韓考察廢物焚化技術。他在出任立法會議員期間多次指出，全球廢物處理趨勢已轉向先進的高溫焚燒技術，將廢物轉化為能源，相比之下，香港長期依賴堆填區，技術發展一度滯後於國際水平。



盧博士表示，國家在推廣生活垃圾焚燒設施方面表現卓越，截至 2025 年，全國城市生活垃圾焚燒處理能力已達每日 110 萬公噸，位居世界前列。I•PARK1 所採用的高溫活動爐排技術已在內地廣泛應用，不僅成熟可靠且佔地面積小，能大幅縮減廢物體積約九成。

盧偉國博士早年曾到訪日本大阪視察當地轉廢為能焚化設施技術及運作情況。(受訪者提供)

針對 I•PARK1 試行運作的潛在環境影響，盧博士引述環保署數據強調，長洲及南大嶼山塘福監測站的空氣質素指標均完全符合香港空氣質素指標，證明現代焚化技術能兼顧廢物處理與環境保護。此外，政府文件也顯示I•PARK2 的煙氣排放將參照國家標準（GB 18485-2014）及歐盟最新標準（Directive 2010/75/EU），嚴格保障周邊居民健康。

技術成熟應盡快撥款推動環保產業化

結合海外經驗及本港污泥處理設施 T•PARK [源•區] 的成功案例，盧博士指出，焚燒發電設施能與社區深度融合，轉化為 SPA 館或休憩公園等共享設施惠及市民，並發揮環保教育的功能。他強調， I•PARK2作為社區基建設施的需要及禆益已是毋庸置疑，當務之急是盡快落實撥款及興建時間表。

盧博士相信，隨着 I•PARK 計劃落成，本港新能源發展將邁向新里程。這不僅能提供專業平台讓技術人才投身轉廢為能及相關的工程產業，更能吸引年輕一代入行，真正發揮循環經濟的帶動作用。

