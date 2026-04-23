小紅書¥888 兩日一夜麥理浩徑露營團 旅行認領隊無牌：找本地人一天都¥2000 議員：旅遊簽工作已違法

近年本港郊野景點吸引不少旅客到訪，有內地戶外活動公司看準商機，推出兩日一夜「麥理浩徑+破邊洲精緻露營團」，索價888元至1,588元人民幣（約1,019至1,823港元）。《星島頭條》以顧客身份查詢發現，有關公司安排內地領隊全程帶團，並承認內地領隊不可在港帶團，但稱只要不表明是領隊即可。有立法會議員指出，此類操作涉嫌違反《入境條例》及《旅遊業條例》，促請當局加強巡查及從源頭遏止。

888元包車費帳篷 不包睡袋

該公司推出的「麥理浩徑+破邊洲兩天一夜精緻露營」常規團，費用為888元人民幣，4至12人成團。行程首日由福田口岸或港鐵東鐵綫大學站集合，從北潭凹出發，途經赤徑碼頭，抵達咸田灣露營，全程約6公里水泥路，標榜「第一日主打拍照休閒放鬆、喝下午茶」。第二日由咸田灣出發，經西灣、西灣山、浪茄灣，再到東壩及破邊洲，全程約12公里。

費用包含往返六座商務車車費、二人一帳篷及地墊、首日晚餐及翌日早餐，但不包括睡袋，參加者需自備或在營地以50港元租用。該公司亦提供「升級精緻攝影團」，收費1,588元人民幣，包單反相機拍攝及人像修圖，二人成團。

晚餐標榜「三菜一湯」食材由內地帶港

旅行團又標榜晚餐「三菜一湯」，當記者問及具體菜式時，負責人先稱「沒規定」，又指領隊會詢問口味，隨機安排菜式。記者追問是自行選擇菜式還是領隊決定，對方回覆「（領隊）做什麼吃什麼」。

負責人其後表示現時多安排火鍋，並發送照片顯示有牛肉、肥牛、蝦、蔬菜、玉米、菌菇、鵪鶉蛋、麵條、豆製品及毛肚等食材。至於翌日早餐，負責人稱是「麵條、泡麵之類」。記者再查詢食材是否由內地準備帶到香港，以及是否由領隊負責處理，負責人確認「是的」。

負責人承認領隊無在港帶團資格

被問及領隊背景時，負責人表示領隊為內地人，團費已包含領隊費用。記者指出，內地領隊不可在港帶團，負責人回應稱「所有的都不可以，如果你找香港本地人，一天都是2000（元）」。

記者追問會否影響行程，對方稱不影響，「我們是徒步活動，大家一起過去就可以了」，記者再問是否只要不表明是領隊便可，負責人表示同意。負責人亦表示，領隊不需要「導遊證」，需有「領隊證」，並確認領隊均有相關證件。

記者查詢另一公司領隊簽證問題 負責人未正面回應

記者向另一公司負責人查詢領隊是否持有香港認可的領隊證或工作簽證。負責人表示，領隊持有「進階級」證書，並稱「有工作簽」。當記者再次追問相關問題時，負責人均未有正面確認，僅不停著記者放心，強調「資質方面都沒問題」、「這方面都有保障的，我們帶了上百次（團）了」。

姚柏良促加強網上巡查打擊源頭

選委界議員姚柏良表示，此類旅行團的操作涉嫌違反《入境條例》及《旅遊業條例》。他指出，內地旅行社若要經營出境業務，須具備相應資質，並需由內地領隊帶團，抵港後應由香港持牌旅行社作為地接社，負責安排行程及導賞服務。現時部分組織者以行山愛好者名義，在網上招攬客人，自行安排交通、帶隊及膳食器材，實際上等同非法組團來港。

姚柏良表示，即使有關人士未有在港直接收取費用，而是在內地收款，或以義務形式帶隊，只要持旅遊簽注入境，便不可在港從事任何工作，包括擔任領隊或導遊，「如果佢（遊客）係從一個旅遊簽注入境嘅話，佢應該做返一個遊客嘅身份」。他引述過往案例，指過往黃金周期間曾有類似「義務導遊」被成功檢控，證明即使不收費亦屬違法。

他又指出，內地導遊證或領隊證在香港並不通用，香港目前未有與內地全面互認導遊資格，只有橫琴等少數區域設有合作安排。除非內地領隊將團隊交予香港持牌旅行社接待，否則由同一人全程負責香港行程，便可能觸犯法例。

姚柏良提到，早前在立法會口頭質詢中，已向保安局局長提出關注，指非法勞工問題不再限於地盤或工場，新業態下出現不少「黑工導遊」或涉嫌無牌經營旅行代理商業務的情況。他建議，入境處應與旅監局加強協作，在主要旅遊熱點加強巡查及執法，即使未必每次都能蒐證檢控，亦能產生阻嚇作用。他亦建議當局加強網上巡邏，並向內地相關監管部門舉報，從源頭遏止此類活動泛濫。

入境處：旅客未獲批准不得在港工作 違者最高囚2年罰5萬

入境處回覆查詢表示，根據香港法例，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪或非受薪，均不得在港從事任何僱傭工，開設或參與任何業務，違例者會遭檢控，，最高刑罰為罰款5萬元及入獄2年。

針對香港以外的服務提供者在社交平台宣傳，入境處網絡罪案及法證調查小組會主動進行「網上巡邏」，如發現有人利用社交平台或即時通訊軟件組織、安排、慫恿市民干犯聘用非法勞工等嚴重罪行，會果斷執法，包括以「放蛇」等方式展開執法行動，打擊利用網上平台招攬生意，安排非法勞工來港工作的不法行為。

此外，入境處如發現有人利用內地網上平台涉嫌安排非法勞工來港工作，會與內地當局交換情報，並促請內地當局與相關平台作適當跟進，例如要求「下架」涉事帖文。

記者：曹露尹