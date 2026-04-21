私隱公署辦「十五五」學習會 陳瑞娟：以創科為抓手 加快推進北都建設

私隱專員公署上周五（17日）舉辦國家「十五五」規劃綱要學習交流會。公署邀請港區全國政協委員、香港總商會主席陳瑞娟擔任嘉賓，並由私隱專員鍾麗玲主持，讓公署同事深入了解「十五五」規劃綱要，以及如何在工作中更好主動對接國家「十五五」規劃綱要 。



陳瑞娟指，全國兩會傳遞堅定信心，國家發展底氣足、步伐穩，「國家『十五五』規劃綱要佈局長遠、視野開闊，應對國際格局展現大國胸襟。今年香港要從深度融入轉向主動服務國家發展大局，以創新科技為抓手，加快推進北部都會區建設。深化機制制度對接，強化與國際機構聯動協作，充分發揮『一國兩制』獨特優勢與國際化平台功能，積極講好中國故事，助力提升國家國際話語權，在雙向聯通中積極貢獻香港力量。」

陳瑞娟於私隱專員公署國家「十五五」規劃綱要學習交流會擔任嘉賓講者。私隱專員公署圖片

私隱專員公署人員學習國家「十五五」規劃綱要。私隱專員公署圖片

鍾麗玲（中）及陳瑞娟（右二）分別向公署職員贈送最新出版的《習近平經濟文選》第一卷和《習近平與大學生朋友們》第一、二卷新書。

鍾麗玲表示，私隱專員公署全力支持特區政府在行政長官領導下制定首份「香港五年規劃」，為香港未來五年的發展作出更全面、更精準、更細緻的戰略部署。其與公署人員將在自身崗位上堅決落實維護國家安全的六項責任，以新安全格局保障新發展格局，為香港積極主動對接「十五五」規劃綱要、更好融入和服務國家發展大局作出更大貢獻。



交流會上，鍾麗玲及陳瑞娟分別向公署職員贈送最新出版的《習近平經濟文選》第一卷和《習近平與大學生朋友們》第一、二卷繁體版新書，供同事學習。公署亦在辦公室備有上述書籍，讓同事更好了解國家發展實況和機遇。