毒品快餐車遇警追截 加速衝前倒後如「玩碰碰車」連環撞4車 42歲司機認危駕等5罪候懲

42歲無業漢前年8月中晚上在土瓜灣駕駛毒品快餐車期間遇上警車追捕，先後越過雙白線衝紅燈再逆線行車，在紅磡擺脫了警車。警方其後在紅磡警署對開發現無業漢停泊車輛在公主道油站後，將警車駛前橫泊在路中心，令市民車輛停下造成塞車來堵截快餐車，快餐車到場後加速衝前倒後撞到4輛車，一度拖行警員，無業漢最終被制服。無業漢今早於區域法院承認販毒、危險駕駛及無牌駕駛等5罪，還押至後日判刑。

警橫泊衝鋒車造成塞車堵截被告車輛

被告潘文傑今承認販毒、危險駕駛、無牌駕駛、沒有第三者保險而使用汽車及管有他人身份證共5罪。案情指，2024年8月23日晚上8時14分，高級督察陳信源及衝鋒車隊員乘坐警車在九龍馬頭圍道近天光道巡邏，根據情報嘗試截停車牌WN4954的灰色私家車（涉案車輛）。追捕數分鐘期間，涉案車輛違反路牌左轉入漆咸道北、在紅荔道近紅樂道越過雙白線及衝紅燈，再分別在紅磡南道及仁勇街逆線行車，其後不見蹤影。數分鐘後衝鋒車隊員在紅磡警署對出，發現涉案車輛停泊在公主道蜆殼油站旁邊，遂衝鋒車駛前至公主道近培正道天橋底，橫泊在路中心令數輛市民車輛停下造成塞車堵截涉案車輛。

涉案車輛到場遇上塞車時撞向快線及中線上的3輛私家車，2架衝鋒車警員行近涉案車輛，要求被告下車不果，被告企圖突圍，幾乎撞到高級督察陳信源。陳信源用警棍擊破涉案車輛司機位車窗時，被告高速倒車，撞倒另一名衝鋒車隊員警員60387。警員60387倒地後雙腳在涉案車輛車底，用手捉住車尾防撞槓，被向後拖行數米，之後涉案車輛因撞到另一車輛而停下。現場警員擎槍指向被告，被告加速撞到前面數輛車，氣袋彈出後最終停下，警員再制服被告。

被告車上檢獲巿值近4萬元毒品

被告被捕後警誡下稱「呀Sir，架車有毒品，我唔想俾你哋拉，我先揸車走」，承認「啲毒品我拎來賣」。警方在車上檢獲36個鎖口袋，內含11.01克氯胺酮及3.14克可卡因，估計市值為港幣35,328.84元及3,290.72元，以及1張屬於周煒卓的香港身分證。警方另發現被告駕駛執照於事發前11日到期。

事件中警員60387頭皮淺層擦傷，左腳大腿腫脹瘀傷，頸項下背及左上肢痛楚，喪失腰椎及頸椎生理曲度，留院10天後出院休養，獲發2個月病假，每星期需要接受2次物理治療。涉案車輛屬於租車公司Global Code Limited所有，被告同年7月16日租用，租用期至8月15日結束。被告8月8日獲告知不會續租，惟到期後被告迴避還車或繳清餘款。

案件編號：DCCC309/2025

法庭記者：陳子豪