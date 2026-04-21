鍾培生對林作拳賽遭非法盜播 入稟索賠逾5000萬元 高院下令前新城DJ凌志灝僅需賠175萬元

「百億富三代」鍾培生（Derek）5年前舉辦《培生擂台：無敵盃2021》，當中包括鍾培生與林作的拳擊對賽，但鍾培生僅供其YouTube頻道「培生培心」的高級會員觀看，賽事結束後發現網上有不少轉載片段讓大量網民可免費觀看。鍾培生及旗下公司翌年入稟指該頻道的高級會員、前新城DJ凌志灝侵權非法上載影片，索賠逾5152萬元。高等法院聆案官林澤銘指其初步索償金額嚴重誇大，拳賽只為頻道增加781名高級會員，而凌志灝2日內迅速刪除侵權影片，亦沒有任何金錢得益，最終下令凌志灝只需就侵權行為向鍾培生賠償175萬元，另需支付29.25萬元訟費。

鍾培生索賠5152萬 官指合理賠償為175萬

原告香港電子競技有限公司（Hong Kong Esports Limited）及鍾培生，於2022年入稟指被告凌志灝（Ling Chi Ho，又名 Ling Edmond）在2021年9月非法直播並上載《培生擂台：無敵盃2021》的拳擊比賽及音樂表演影片，而凌志灝上載的「盜版影片」有92,000人免費觀看，按觀眾人數乘以全額會員訂閱利潤560元計算，原告最初向凌志灝索賠5152萬元，其後考慮到凌志灝未播放整場活動，「四折」索賠逾545萬元，然後再改為索賠不少於160萬元或320萬元。

林官指，原告方最初聲稱損失高達5152萬元，又稱涉案活動讓頻道增加781名高級會員，按每名高級會員利潤560元計算，總利潤為437,360元。林官認為原告方初步索償金額嚴重誇大，活動結束後亦有37人取消訂閱「培生培心」。林官考慮到凌志灝迅速刪除影片，侵權僅持續兩日，亦沒有證據顯示該盜版影片被廣泛流傳，而且凌志灝並無獲取金錢利益，林官以新增高級會員數目及涉案頻道持續訂閱期推算，認為本案的合理損害賠償為約175萬元，最終下令凌志灝需向原告方賠償175萬元，並需支付29.25萬元訟費。

凌將只供頻道高級會員專享拳賽直播片段另行網上上載

鍾培生為香港電子競技有限公司的創辦人、行政總裁及董事。鍾培生在2013年起經營YouTube頻道「培生培心」，該頻道設有兩級會員制度，普通會員月費25元，高級會員月費800元。2021年9月18日，鍾培生舉辦《培生擂台：無敵盃2021》，活動包括六場拳擊比賽及音樂表演，當中最為矚目是鍾培生對林作的拳擊對賽，鍾培生以加密形式在網上直播活動，僅供其頻道之高級會員專享，藉此吸引更多人成為高級會員。

該活動令其頻道的高級會員人數由770名增至1551名，惟活動結束後不久，網上便轉載該活動片段，原告方發現身為高級會員的被告凌志灝，在網上上載總長達2小時6分56秒的三段影片，13小時內已吸引92,000人免費觀看，原告方遂去信要求凌志灝刪除盜版影片，又指凌志灝上載盜版影片，令原版影片價值大幅降低。

案件編號：HCA186/2022

法庭記者：劉曉曦