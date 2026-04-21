宏福苑執拾︱李家超：上樓安排暢順有秩序 動態留意發展有需要會考慮優化

宏福苑大火發生近5個月，七幢大廈災民昨日起（20日）分批上樓執拾物品，每戶最多4人上樓，時限3小時。行政長官李家超今日（21日）在行會前會見傳媒表示，昨日執拾涉及77戶，上樓執拾安排暢順有秩序。至於會否讓更多非政府機構（NGO）協助災民，他則強調政府會動態留意發展，有需要會考慮優化安排。

被問及宏福苑上樓執拾安排方面會否有改善空間，以及會否讓更多非政府機構（NGO）協助災民，李家超表示，昨日共77戶、264位人士上樓，認為整體安排暢順有秩序。他強調政府處理上樓安排時，會考慮到數個原則，包括要在安全、有秩序下進行，並要體恤和關心市民，符合市民需要，認為昨日的安排符合原則。他續指，從新聞報道中亦聽到市民滿意安排。

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李家超指出，現場安排超過1,000位人員協助災民，讚揚許多安排都是人員主動進行，並針對每位人士的需要而調整。他強調政府會動態留意發展，有需要會考慮優化安排。

期望8月底前可總結參與收購安排人數

至於宏福苑7座物業的收購安排，李家超表示當局已設有方案收購相關業權，形容收購價錢「相當合理」，已照顧到居民在不同方面的需要及感受。他期望8月底前可總結參與收購安排的人數，相信參與人數眾多，目前進展良好，正準備法律文件。他指出，部分收購安排將在6月公布，「越早決定，越早可以參與選擇」，並強調會尊重每一位受影響家庭人士的意願。

針對會否收購未受火災直接波及的宏志閣，他表示，宏志閣與其他7幢大廈有相同及不同的地方，宏志閣在結構上未有損毀，但考慮到另外七座樓宇已無符合成本效益的維修可能性，該七座樓宇的處理方案必然會對宏志閣產生影響。他重申，政府願意與宏志閣居民商討，早前已收到部分宏志閣居民的要求，希望政府能將其納入整體處理方案。會先統整情況，再交由財政司副司長作詳細分析後向其匯報。