每日雜誌｜連日鯁喉意外 吞嚥障礙成隱形殺手 公眾認知不足診金高昂 學者倡納入公營醫療篩查

近日發生多宗長者進食時鯁喉意外，令人關注長者吞嚥情況。醫學界及學者指，長者對吞嚥障礙的認知有待提高，部分人以為是年長自然現象而低估後果。照顧者稱，言語治療師診金高昂，令人卻步。本港正邁向超高齡社會，近年有連鎖集團加入供應軟餐，為有吞嚥困難的長者提供另類選擇。有樂齡社企期望食店日後主動將「軟餐」加入餐牌，並建議當局制訂「長者健康手冊」，定期監察長者的言語及吞嚥障礙、聽力及視力功能，助他們活出精彩下半場。

香港大學吞嚥研究所所長陳文琪指，公眾對吞嚥障礙的認知有待提高。

當局及社福界近年致力推廣軟餐。

據衛生署資料，2024年的登記死亡人數中，共有73宗因吸入或咽下食物引起呼吸道阻塞致死的個案，當中73%，即54宗個案涉及65歲或以上長者。現時本港長者人口達175萬，即約每4人中有1名長者，當中90%長者居於社區。統計處預測，至2043年，每3名港人中便有多於1名長者。

鯁喉意外較多出現於長者身上，呼吸系統科專科醫生曾華德解釋，可能與長者患病引致吞嚥功能減弱，或自身出現吞嚥障礙有關。他指，出現吞嚥障礙的長者有多個徵狀（見表），並面對營養不良、消瘦體弱，甚至吸入性肺炎的嚴重後果。不過，他指出長者及公眾普遍對吞嚥障礙認識不多，情況令人關注。

言語治療師診金高昂令人卻步

近年有私家醫院設立專門的「吞嚥治療診所」，由呼吸系統科專科醫生，聯同言語治療師及營養師，為病者提供跨專業的診治及評估服務，雖然收費不菲，但不乏經濟較富裕人士光顧。

前線社工Laura關注基層社區長者的吞嚥情況。她指，外展探訪時有不少長者反映，進食及飲水時曾出現咳嗽、嗆喉，甚至噴出食物的尷尬情況，但長者以為是年老的正常反應。她稱，社署雖設「體弱長者家居照顧服務」，為長者提供言語治療及評估吞嚥功能，甚至安排糊餐或碎餐，但名額有限，供不應求，擔心吞嚥障礙成為長者的健康隱憂。

支援照顧者的社企Agewhale創辦人Grace亦指，照顧者曾反映在處理長者吞嚥困難時遇上兩難局面，若向私人執業的言語治療師求診，每次收費逾1000元令人卻步，而輪候公立醫院相關服務則等候需時。另有照顧者指，長者往往輕視吞嚥困難的危險性，以為「飲水小心一點便不會出事」，潛藏意外風險。

香港大學吞嚥研究所所長陳文琪留意到，部分長者是於外出用餐時遇上鯁喉意外，令她反思若長者及早注意到吞嚥功能減弱，並因此調節食物的大小或軟硬度，會否有助預防意外。不過她稱，從公開講座所見，部分長者不太願意承認出現吞嚥困難，或抗拒軟餐，可能出於害怕「認老」的心態，間接反映坊間未有正視風險。

她續稱，外國研究發現，約有40%社區長者出現不同程度吞嚥障礙，若將此比例放於本港，相關長者人數可能達數十萬，情況不容忽視。

調整軟餐級別照顧症狀輕微者

近年政府聯同社福界大力推動軟餐，現時有明星級酒樓及連鎖餐飲集團分別供應軟餐，為長者提供另類選擇。國際間亦訂立「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI），按質地和黏稠度，將飲品和食物分為0至7個等級，為吞嚥障礙人士制訂安全飲食標準。

不過陳文琪指，市面供應的軟餐較集中在吞嚥能力較弱一群，如「第4級」（糊狀）及「第5級」（細碎及濕軟），但她發現市面不少長者的吞嚥障礙屬較輕微，較適合食用「第6級」（軟質及一口量）的軟餐，建議作出調整。

樂齡社企「軟餐俠」創辦人及行政總裁文慧妍反映，有照顧者因不清楚長者咀嚼及吞嚥能力，為安全起見將所有食物搗爛成「糊仔」。她強調，容易吞嚥的食物不等於「糊仔」，而「糊仔」的營養有限，恐不利長者健康。她視飲食是社交一部分，強調讓長者有尊嚴地進食，在推動軟餐上以模具為軟餐定形，讓長者維持口感，享受進食樂趣。

近年相繼有連鎖餐飲集團加入生產及推廣軟餐，反映業界看中「銀髮經濟」的潛力。她認為商界加入，有助推動軟餐「落地」，但商界亦面對經濟回報的考量及壓力。

近年有連鎖飲食集團加入製造軟餐。

有長者稱，早前光顧連鎖快餐店時曾打算品嘗軟餐，惟未見在收銀處陳列，最終選擇較易咀嚼的肉醬意粉，直至離開時，才發現放置軟餐的雪櫃陳列在大門入口旁的隱蔽角落，感到失望。

冀納慢病共治計劃推動篩查

近年政府推動「慢性疾病共同治理計劃」，就糖尿病、高血壓及乙型肝炎進行篩查，又進行「大腸癌篩查計劃」，冀及早預防及治療，減輕公共醫療負擔。陳文琪指，當局宜及早應對長者吞嚥功能退化引發的健康問題，建議納入公營醫療政策，推動大型篩查，並增撥資源推廣。

文慧妍則認為，未來在推動軟餐上仍有進步空間，如食店主動將「軟餐」及「容易咀嚼食物」加入餐牌，讓長者放下對軟餐的抗拒，跟家人外出用餐時按各自需要點餐。

未來20年本港踏入人口老化高峰期，長者會面對心血管疾病、認知障礙或其他慢性病，以及言語及吞嚥障礙、聽力及視力功能退化，甚至是牙齒衰退等不同機能退化。文慧妍建議當局整合現有資源，制訂「長者健康手冊」，定期為長者進行健康檢查，助他們活出精彩下半場。

樂齡社企「軟餐俠」創辦人及行政總裁文慧妍建議，當局宜制訂長者健康手冊。

舌頭肌肉30歲起逐漸退化 醫生：訓練可延緩衰退

醫學界指，吞嚥過程中，舌頭發揮關鍵作用。研究發現，人類的舌頭肌肉自30多歲起逐漸退化，但透過早期訓練，仍可強化吞嚥功能，延緩衰退。

呼吸系統科專科醫生曾華德指，吞嚥一般分3個步驟。首先，進食時牙齒咀嚼食物，期間舌頭會攪拌食物。第二步是舌頭將食糰推往口腔後方，準備吞進咽喉。踏入第三步驟時，咽喉肌肉收緊，此時會厭會遮蓋氣管，讓食道張開，舌下食糰。

他指，吞嚥過程中舌頭作用巨大，但研究發現，人類舌頭的壓力自30多歲起逐漸退化。當吞頭壓力減少，便削弱吞嚥功能，故長者外，成年人亦可能出現吞嚥困難。早前他的一位健康良好的中年友人，於進食雞肉後不幸鯁喉，幸及時獲救。

曾華德補充，吞嚥功能退化屬無可避免，但仍可透過早期訓練來強化功能，加以預防。他指，言語治療師會提供強化咬合能力、增強舌頭和口腔等肌肉訓練，延緩吞嚥功能衰退，故建議市民若發現吞嚥出現困難，宜及早求醫。

衛生署關注鯁喉意外 社區辦講座加強推廣

衛生署關注多宗長者鯁喉意外，指已透過全港18區的「長者健康中心」提供支援，並於社區及安老院舉行講座，加強推廣。

廚師用心製作軟餐，重塑長者的用餐樂趣。

長者健康中心助轉介診療

衛生署指轄下的「長者健康中心」，由跨專業團隊為年滿65歲長者會員提供綜合基層健康護理服務，如發現長者有進食或吞嚥困難，醫生會按情況跟進，如轉介個案至中心的職業治療師或專科服務作評估和診療。就進食困難，職業治療師會教導長者安全進食方法，並按需要選用合適輔助器具，以降低鯁喉風險。

署方亦建議，市民瀏覽「長者健康服務」網站，了解長者吞嚥困難的成因及預防方法。衛生署將於社區及安老院舉辦講座，加強向長者及其照顧者推廣安全餵食及預防哽塞的意識。此外，署方「長者健康服務」的跨專業外展分隊與社會福利署合作，為安老院員工講解哽塞風險、預防及處理方法，提升應變能力。

記者：關英傑