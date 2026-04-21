民居車房維修電動車存在消防風險 業界促移往工業用地進行 並設發牌制度 監管車房及技工

油價飊升，令電動車更趨普及，但同時令人關注在市區車房維修電動車所帶來的消防風險。香港汽車工業學會會長李耀培表示，電動車的鋰電池有短路爆炸風險，起火後比燃油車較難撲熄，建議維修電動車的車房要遠離民居，遷往工業用地進行，政府亦應盡快落實車房和技工的發牌制度，並禁止民居車房維修電動車。北角區亦有不少民居車房，有區議員表示，電動車的消防風險高於燃油車，隨着電動車維修需求增加，車房安全再引起居民關注，期待政府加強對維修電動車和處理電池的管制。

消防處資料顯示，傳統上撲滅汽油車火災較撲滅電動車火災需用10倍至40倍的水量，過程或需要逾4個小時。翻查報道，去年9月元朗錦田有懷疑電動車鋰電池短路爆炸，導致車房起火；2023年11月，九龍灣一間車房內的電動車起火。

2023年11月，九龍灣一間車房內的電動車起火。 資料圖片

李耀培表示，電動車的鋰電池有短路爆炸風險，起火後比燃油車較難撲熄，建議維修電動車的車房遠離民居。

東區區議員丁江浩（左）及洪連杉（右）指，政府應加強車房處理鋰電池的指引，並鼓勵車房和技工參與機電工程署的自願註冊計劃，提升維修安全。 何君健攝

車房東主鄧先生表示，電動車電池壽命約10年，車主寧願換車，而不會更換電池，不看好電動車維修市場。

而本港多區均有民居車房，參考機電工程署1月份車房登記地址，土瓜灣「十三街」共有79間車房，北角清華街和堡壘街兩條街已有12間民居車房，荃灣享和街則有8間車房。

東區區議員洪連杉表示，北角和鰂魚涌現有約數十間民居車房，2015年慈雲山車房爆炸案後，區內居民關心車房安全，政府部門亦定期巡查，所幸未見意外；但近年電動車愈趨普及，維修檢查需求只會愈來愈大，倘有電池爆炸，將比燃油車起火更難處理，「錦田（電動車爆炸）那單如發生在民居，後果不堪設想」。他建議，政府應加強車房處理鋰電池的指引，並鼓勵車房和技工參與機電工程署的自願註冊計劃，提升維修安全。

香港汽車工業學會會長李耀培：電動車的鋰電池有短路爆炸風險，起火後比燃油車較難撲熄，建議維修電動車的車房要遠離民居。

另一位東區區議員丁江浩則指，民居車房亦可能私下安裝充電設施，佔用住宅大廈的電力，或導致大廈停電或斷電，過去亦曾有業主和車房就此爭拗。他希望，政府訂立車房和技工發牌規管的時間表，設適當過渡期，令業界有誘因考牌。

現時本港車房和技工未有牌照制度監管，但可參與自願註冊計劃，有關計劃前年7月納入電動車維修服務。機電工程署表示，截至今年2月，在自願註冊計劃下有分別1302名註冊技工和146間註冊車場新增電動車維修服務資格，分別佔比約18%及約8%。

李耀培表示，普通滅火筒不能救熄鋰電池起火，且電池是高壓電，技工有可能觸電，故民居車房不應該維修電動車，政府應盡快推動維修技工和車房發牌制度，規管住宅區的車房不能維修電動車，讓車房技工盡快轉型，車房可遷往工業用地。他續指，現時電動車維修檢查較多在車廠進行，但未來的士和重型車陸續轉為電動車，屆時民居車房轉型便可能有更大危險。

機電工程署發言人表示，政府正逐步完善自願註冊計劃下的電動車維修服務註冊安排，同時研究如何推行強制註冊計劃，包括所需的法例修訂，政府會適時公布強制註冊計劃的建議方案和時間表。

消防處發言人指，處方一向重視車輛維修工場的消防安全，並透過主動巡查及跟進投訴，檢查有關處所是否存在消防安全隱患，確保有關處所沒有過量貯存危險品的情況，消防處去年全年共進行 677 次車輛維修工場巡查。

車房東主指轉修電動車投資大 不看好維修市場

本港車房現時仍以維修燃油車為主流，有車房東主表示，市區內維修電動車的車房不多，因車房轉型投資額巨大，或達六位數字，涉及購置新的檢查儀器和安全設備。香港汽車工業學會會長李耀培則指，維修電動車跟燃油車工具相若，但需要技工學習，膠墊、手套等安全設備成本亦不高，料日後車輛維修市場將以電動車為主。

在北角經營車房的東主鄧先生表示，近年受到車主北上修車影響，生意減少，但無意轉型兼修電動車，原因是投資額巨大，涉及購買新的檢查儀器，亦要增添安全設備，料需要投資六位數字，未來更需要隨車型號更新而購入新儀器，「要追機器、軟件，不只這個數（投資成本）」。

他又稱，電動車需要的維修工作不多，且電池壽命約10年，其後車主寧願換車，而不會更換電池，不看好電動車的維修市場。電動車維修安全方面，鄧先生認為，維修電動車涉及電力，更為危險，涉及防火氊和絕緣手套等裝備，亦要聘用有相關知識的技工，但現時技工年老，且較少新人願意入行。他續指，計劃數年後結束車房營運，故亦無意學習維修電動車或轉型。

李耀培表示，燃油車北上入油較便宜，故會順便修車，加上愈趨普及的電動車較少維修需求，近年確使車房生意大減，但電動車沒有北上入油的需要，加上內地車房提供的零件未必是原廠製造，車主也未必願意花5、6小時北上修車，故如香港落實電動車維修監管，將有較多服務，令車主留港進行電動車檢查和維修。

記者︰曾偉龍