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天文台｜大致多雲 日間短暫時間有陽光 最高氣溫約29度

社會
更新時間：06:47 2026-04-21 HKT
發佈時間：06:47 2026-04-21 HKT

與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。同時，一股偏南氣流影響該區。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度。吹和緩南至東南風。

展望明日日間炎熱。星期四及星期五天氣漸轉不穩定，氣溫逐步下降至21度左右。星期六有幾陣驟雨，早上氣溫仍然較低。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

受高空擾動影響，今日廣東沿岸仍有幾陣驟雨，而偏南氣流會在明日為華南沿岸帶來炎熱的天氣。此外，現時位於華中的低壓槽會在今明兩日發展為一道冷鋒，並逐漸靠近華南沿岸地區，星期四及星期五該區天氣漸轉不穩定，有驟雨及雷暴。受冷鋒隨後的東北季候風影響，本週後期廣東地區氣溫下降。

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