港燈、國家電網等四方合辦一帶一路電力研討項目 聚焦AI賦能新型電力系統

由香港理工大學、西安交通大學、國家電網及港燈合辦的「一帶一路電力及能源高級研討項目2026」日前結束。本屆項目以「人工智能賦能新型電力系統」為主題，吸引來自9個國家及地區、共45位專業人士和學者參與，旨在推動能源領域的國際合作與知識交流，並進一步促進「一帶一路」沿線國家及地區電力行業的長期協作。

45名專家參與 人數創新高

第九屆「一帶一路電力及能源高級研討項目」由理大、西安交通大學、國家電網及港燈合辦，並於4月17日舉行結業典禮。本屆項目旨在呼應全球碳中和趨勢，並兼顧能源安全，吸引了來自中國、阿根廷、巴西、印尼、俄羅斯等國家及地區的45位專家學者參與，人數創歷年新高。

理大工程學院院長文効忠在典禮上表示，理大致力開拓創新解決方案，以構建由人工智能驅動的可持續能源未來。國家電網駐港辦首席代表歐曉明期望，此技術交流平台能持續發展，推動算力與電力協同，讓「數智化」成為「一帶一路」合作的特色。

本屆項目以「人工智能賦能新型電力系統」為主題，呼應全球邁向碳中和及可持續發展趨勢，並兼顧能源安全與環境責任。

港燈董事總經理鄭祖瀛在結業典禮上致勉辭。

各學員獲贈由港燈出版的技術參考書《港燈 —可靠供電的百年歷程》，了解港燈百多年來累積的經驗與成果。

港燈AI診斷電纜 確保供電穩定性

港燈董事總經理鄭祖瀛指，確保供電可靠是港燈工作的重中之重，2025年港燈的供電可靠度再次錄得超過99.9999%的世界級水平，即每名客戶平均非計劃停電時間少於半分鐘。他強調，公司近年透過人工智能、數據分析等技術，正推動更具預測性及前瞻性的維修和管理模式，進一步提升安全水平、營運效率和供電可靠性。

此外，港燈表示，對於香港這類地理環境受限、人口稠密的城市而言，建立高度穩定而可靠的配電網絡至關重要。為確保配電系統長期維持最佳狀態，港燈輸配電科團隊近年引入人工智能分析技術，應用在智能配電電纜診斷，以及在配電變電站採用三維地理資訊系統數碼孿生技術（3-D GIS digital twin）。憑藉自家研發的人工智能模型，工程師能較以往依賴經驗進行的人手篩查，更精準地識別高風險電纜，從而實現預防性維修。即使設施逐漸老化，仍能確保供電維持極高的穩定性。

西交大電信學部黨委書記梁莉指出，人工智能正推動電力系統的智能調度及整體優化，助力構建全新的運行範式，而項目適逢西交大建校130周年，令活動更具深遠意義。國家電網駐香港辦事處首席代表歐曉明期望，此技術交流平台能持續發展，推動算力與電力協同賦能，讓「數智化」成為「一帶一路」合作的鮮明特色。

項目期間，學員亦參與了由理大學者主講的專題講座，探討人工智能在電力系統安全運作及經濟運行上的應用。為加深學員對區內能源設施的了解，項目安排參觀港燈南丫發電廠、理大太陽能發電系統，以及位於內地的國家電網及西安交通大學的重點實驗室。自2018年啟動以來，該項目已累計吸引來自44個國家及地區、超過900名專業人士參與。