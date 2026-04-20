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五一黃金周︱政府料98萬內地客湧港 按年增7% 將嚴打威逼購買保障消費者

社會
更新時間：15:44 2026-04-20 HKT
發佈時間：15:44 2026-04-20 HKT

五一黃金周將至，政務司司長陳國基今日（20日）主持跨部門會議，統籌內地勞動節黃金周（5月1日至5日）接待旅客工作。當局估計黃金周期間將有約98萬內地旅客訪港，按年增加7%，各口岸及公共交通將加強服務應對，並會嚴打威逼購物等不良營商行為，確保旅客有良好體驗。

料98萬內地客入境 按年增7%

入境事務處估算，黃金周期間約有98萬內地旅客經各海、陸、空管制站入境，較去年同期增加約7%。旅遊業監管局則估計，屆時將有約770個內地旅行團入境，已提醒業界盡量分散入境時間，並協調景點做好人流管理。

口岸交通加強服務應對人潮

為應對預期增加的客流，各口岸部門將減少前線人員休假，彈性調配人手，並於5月1日至5日啟動跨部門聯合指揮中心，實時監察口岸情況。

公共交通方面，運輸署已聯繫各營辦商加強服務，港鐵東鐵綫將於4月30日至5月5日加密班次。連接邊境管制站的交通亦會加強，港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）及落馬洲—皇崗穿梭巴士（皇巴）在高峰時段，班次將分別加密至最密約一分鐘及兩分鐘一班。

嚴打威逼購物、濫收車資

政府重申對威逼購物行為採取「零容忍」態度，海關會加強巡查接待旅客的店舖，警方亦會打擊的士濫收車資等違法行為。旅監局亦會巡查入境團註冊商店較多的地區，保障旅客權益。

此外，考慮到郊遊旅客或會增加，西貢東郊野公園一帶將實施針對性的交通及人流管制，並加強巡邏及清潔。漁農自然護理署會透過「郊野樂行」網頁發布東壩人流資訊，並在有需要時於萬宜地質步道實施臨時人流管制。

旅發局整合實用旅遊資訊

為便利旅客規劃行程，旅發局將於Discover Hong Kong一站式旅遊資訊平台推出專頁，匯集內地勞動節黃金周期間的實用旅遊資訊，包括本港主要旅遊景點開放及輪候時間、公共交通及過境服務安排等詳情，供旅客及市民瀏覽，以方便規劃行程。

旅發局亦會透過與旅行社及線上旅遊平台合作、媒體宣傳、社交媒體平台等，加強在內地推廣香港旅遊，涵蓋親子旅遊、藝術文化盛事、美食、高鐵出行等主題，旨在提高赴港出行的獨特性與吸引力，從而吸引旅客訪港、延長逗留時間並促進消費。

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