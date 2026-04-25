爆旋陀螺熱潮︱玩具店排長龍、買盤靠派籌 限量版炒價逾千 學者拆解翻Hit原因：經濟不景的慰藉 

90年代及千禧年代的經典玩具「爆旋陀螺」近日再度掀起熱潮，大批陀螺愛好者專程相約到觀塘海濱、屯門碼頭等地切磋對戰。這股懷舊風潮亦引發搶購潮，《星島頭條》記者早前走訪深水埗福榮街一間玩具店，發現店外大排長龍，搶購心頭好，記者排隊近半小時方能進店。另外，部分限量版款式二手市場價格更被推高至逾千元。有文化學者表示，爆旋陀螺熱潮源於Z世代追求實體感，以及市民在經濟不景下的慰藉，認為熱潮或很快退去。

陀螺盤需領籌購買 限量版炒價逾千

記者於周末傍晚時分抵達深水埗福榮街一間玩具店，店外已有長長人龍，記者排隊近半小時才能進店。現場所見，店內限量版款式及陀螺盤均已售罄，僅餘少量款式可供選擇，但仍無阻市民排隊選購。玩具店店員關小姐表示，自熱潮重臨以來，店內人流明顯增多，比平日更為忙碌，但亦擔心熱潮退去後銷情回落。被問到會否增加貨量以應對顧客需求，她表示店舖貨源有限，只能「賣得幾多得幾多」，雖然希望入更多貨，但供應商只提供有限貨量。

陀螺價格有高有低，店內售價從數十元至百元不等，在拍賣平台Carousell上，部分限量款式出現「炒價」，有部分款式價格更逾千元。而要與他人對戰，還需購買陀螺盤及發射器，在熱潮帶動下，陀螺盤同樣需要搶購。據網上貼文指，福榮街玩具店在周二（21日）早上補貨後，門外再次出現人龍，這次更延伸至數個鋪位，有網民表示需領取籌號才能購買陀螺盤。

文化學者：Z世代追求有實體質感舊玩具

今時今日，電腦、手提電話等電子娛樂產品已充斥生活，懷舊玩具為何反而掀起熱潮？文化研究學者、嶺南大學電影與創意產業研究中心助理教授（研究）趙傑鋒接受《星島頭條》訪問時表示，Z世代年輕人在成長過程中接觸大量手機遊戲，當他們突然發掘出一些屬於父母年代的實體玩具、一種具有實體質感的舊玩具，便為他們帶來物質性的吸引力。

對於其他年齡層，趙傑鋒認為現象源於社會的「不確定性」。他分析，現今全球經濟不景氣，環境動盪，市民會本能地回望過去，尋求慰藉，情況與近年戲院重映《無間道》等經典舊片相似，「因為你俾可能一張戲飛嘅價錢，就可以去睇返一啲香港黃金時代嘅嘢、一個黃金時代嘅想像」。

被問到熱潮能否持續，趙傑鋒坦言，在現今世代沒有什麼是長久的，「你買得到嘅嘢係一個風潮，所有風潮都係一季一季，一個好短嘅時間就會過去」。他坦言，不敢斷言某個玩具的熱潮會否很快消退，但若按照市場邏輯而言，陀螺熱潮應該會很快過去。不過他認為，即使熱潮退去，懷舊情懷仍會以另一種玩具或媒介延續下去。

區議員：可探討辦地區活動

在熱潮下，觀塘海濱等地經常聚滿玩家對戰，能否作為地區活動舉行？立法會九龍東議員鄧家彪認為，現時康文署管理的觀塘海濱公園已提供足夠空間讓市民玩陀螺，「爆旋陀螺裝備流動性高，又不會造成危險。海濱公園有草地、有長櫈，而且遠離民居，就算玩到深夜一、兩點都不會有問題。」

除了公共空間，鄧家彪亦提到，起動九龍東辦事處三個活動場地，目前已轉為商業化、市場化營運模式，相關場地舉辦的半商業元素活動比以前更有規模，有聲有色。他認為若爆旋陀螺真在社區中有熱度，嘗試在觀塘這一潮玩勝地舉辦比賽未嘗不可。對於陀螺熱潮會否只屬短暫現象，鄧家彪認為若能進一步發展成比賽、展覽，並融入海外元素、結合企業活動，持續性及吸引力將會更強。

觀塘區區議員馬軼超表示，如果有活動突然受到許多年輕人歡迎，區議會通常會加以關注，亦會對接區內的青年人團體，而區議會本身設有青年委員會，可以建議將相關議題納入議程，討論能否與區內團體合作舉辦活動，「順應時勢，等更多年輕人可以參與」。他補充指，觀塘海濱地方充裕，既有室外空間，也有天橋底位置可遮風擋雨，認為有許多空間讓年輕人舉辦活動。

記者：郭文卓