Nene Chicken旺角朗豪坊分店結業 債權人入稟呈請公司清盤
更新時間：12:33 2026-04-20 HKT
發佈時間：12:33 2026-04-20 HKT
發佈時間：12:33 2026-04-20 HKT
韓國過江龍炸雞連鎖專賣店Nene Chicken旺角朗豪坊分店現已結業，上周五遭債權人入稟高等法院呈請公司清盤。根據司法機構網頁顯示，案件已排期於7月8日開庭處理清盤呈請。
債權人陳健民（Chan Kin Man）上周五入稟高等法院呈請Nene Chicken Langham Place Limited清盤。
除了旺角朗豪坊分店，Nene Chicken亦曾在深水埗V Walk、尖沙咀K11 Art Mall、葵芳新都會廣場、青衣城、將軍澳東港城、大埔超級城、元朗形點I等商場開設分店，惟現時全港只剩西沙GO PARK一間分店正在營運。
案件編號：HCCW280/2026
法庭記者：劉曉曦
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