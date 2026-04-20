宏福苑執捨︱災民上樓前心情忐忑 指孩子夢見回家 不捨最後道別：驚以後無得再返屋企

大埔宏福苑大火發生至今近5個月，7幢受影響大廈的災民今日（20日）起，終可分批重返災場執拾物品。按照安排，每戶最多可有4人上樓，限時3小時。有下月才能上樓的居民接受《星島頭條》訪問時坦言，對重返舊居心情百感交集，既期盼又沉重，形容是「同自己屋企作最後道別」，將忍痛放棄大部份家當，只求帶走盛載回憶的小朋友相片。

憂毒氣棄衣物家當 只求拾回舊照片

原居於宏盛閣8樓的災民Cindy（化名）一家四口，時隔多月終能重返舊居，Cindy原本對此抱有很大期望，希望能帶走多點物品。然而，考慮到火災後現場可能殘留致癌毒氣，加上環境侷促，無奈之下只能放棄，「你問我有咩想攞返，可能就係攞返小朋友相片、有紀念價值嘅物品。」

孩子半夜夢迴舊居 思念難以磨滅

火災不僅摧毀了實質的居所，也在小朋友心中留下難以磨滅的思念。Cindy育有兩名分別讀小六及中三的孩子，其中長子因正值考試期間，遺憾無法同行上樓。談及孩子對舊居的掛念，Cindy心痛透露「自從知道可以上樓後，小朋友都發夢，佢同我講，佢夜晚夢見自己返到屋企」。

回首這四個多月日子，Cindy以為自己心情已逐漸平復，但每當觸及痛處，內心仍然會崩潰。她憶述日前到紅十字會領取上樓物資時，一坐下與職員聊天便忍不住落淚。她分享「如果平平靜靜無大新聞，我都覺得自己沒事，好似還好。但原來好像不是，因為始終認喺呢度識咗好多人，個心都還仲放喺度。」

住過渡屋4個月無「家的感覺」：只有宏福苑才叫做「家」

昔日，Cindy特意與親戚買在同一個屋苑，一心想着可以互相照應。如今一場無情火，卻令一家人被迫「一個東一個西」，令她百般滋味在心頭。對於這次上樓，她形容感覺就如去作最後道別：「感覺就好似上咗樓之後，然後你就真的要講bye bye……真係好唔捨得。」

火警發生後，Cindy一家被安置到大埔過渡性房屋。她表示，居住過渡屋約4個月，也說不出這裏是「返屋企」，「只有嗰度（宏福苑）先叫做『家』」。至於上樓安排，她希望政府容許居民能再上一次樓，以彌補大兒子因考試而無法上樓的遺憾，亦相信其他居民未必一定能如期於選擇的日子上樓，盼再獲多一次機會。

此外，上樓守則嚴格亦令一眾高層及年長災民憂心。Cindy指，當局規定居民必須佩戴頭盔、口罩及手套，亦禁止攜帶任何手提電風扇。她指現時天氣已經開始很熱，戴着口罩走那條又窄又不通風的樓梯，連「風扇仔」都不准帶，擔心體力「吃不消」，亦有居住在宏泰閣28樓的親友分享，單是行樓梯已極耗體力，相信對長者而言更是「攞命」。

回首這四個多月日子，Cindy以為自己心情已逐漸平復，但每當觸及痛處，內心仍然會崩潰。

聽證會揭疑點 促舊法團及黃碧嬌交代

除了上樓安排，一直有出席宏福苑聽證會Cindy對真相同樣關注，坦言內幕「比想像中黑暗」。她質疑前區議員黃碧嬌在事件中的角色，不解為何對方非屋苑業主、也並非有相關知識或工程背景，卻能以「屋苑顧問」的身份介入，甚至參與閉門的管委會會議。

她亦直指屋苑舊法團及管理處經理，批評他們一直隱形：「舊法團簽咗咁多文件，拖咗咁多年嘅大維修」，質疑「你哋無理由唔知」。她直言「如果覺得自己無問題，點解唔出嚟作證，話畀大家知發生咩事？」她期望聽證會能早日「升格」、獲賦予調查權，逼使涉事方交出通訊紀錄等證據，還災民一個真相。

記者：陳俊豪

攝影：蘇正謙、劉駿軒