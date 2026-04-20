Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天氣︱天文台：低壓槽將「化身」冷鋒 周四起有狂風雷暴 周五進一步降溫至21°C

社會
更新時間：12:00 2026-04-20 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-20 HKT

天文台表示，受高空擾動影響，明日（21日）廣東沿岸仍有幾陣驟雨，而偏南氣流會在星期三（22日）為華南沿岸帶來炎熱的天氣。

天氣︱本周後期廣東地區氣溫下降

此外，現時位於華中的低壓槽會在未來一兩日發展為一道冷鋒，並逐漸靠近華南沿岸地區，星期四及星期五該區天氣漸轉不穩定，有驟雨及雷暴。受冷鋒隨後的東北季候風影響，本周後期廣東地區氣溫下降。

根據九天天氣預測，周四（23日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後氣溫下降；周五（24日）市區最低氣溫跌至21度，比昨日預報再下調1度，部分地區雨勢較大及有幾陣雷暴，天氣稍涼。在「自動分區天氣預報」頁面可見，周五早上天氣稍涼，其中打鼓嶺料跌至19度。

周四五氣溫逐步下降至21度左右

本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。下午局部地區有雷暴。吹輕微至和緩東南風。

展望明日有幾陣驟雨，星期三日間炎熱。星期四及星期五天氣漸轉不穩定，氣溫逐步下降至21度左右。星期六有幾陣驟雨，早上氣溫仍然較低。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
4小時前
天氣︱天文台料明起連落6日雨 低壓槽、東北季候風「接力」攻港 周五、六迎降溫
社會
23小時前
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
2026-04-19 10:00 HKT
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
飲食
2026-04-18 17:01 HKT
廖子妤首奪最佳女主角 大馬來港逾10年追夢不惜裸露 與男友盧鎮業拍住上丨金像獎2026
廖子妤首奪最佳女主角 大馬來港逾10年追夢不惜裸露 與男友盧鎮業拍住上丨金像獎2026
影視圈
13小時前
金像獎2026完整得獎名單 廖子妤奪最佳女主角 梁家輝五度封影帝 《再見UFO》獲最佳電影
金像獎2026完整得獎名單 廖子妤奪最佳女主角 梁家輝五度封影帝 《再見UFO》獲最佳電影
影視圈
14小時前
屯門一家四口輕鐵齊逃票「落網」 女家長驚訝：估唔到星期日都會查飛 網民怒轟慣犯：身教做賊？！｜Juicy叮
屯門一家四口輕鐵齊逃票「落網」 女家長驚訝：估唔到星期日都會查飛 網民怒轟慣犯：身教做賊？！｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
伊朗局勢｜特朗普：美軍向伊朗貨船開火並扣押 據報伊朗拒絕參與第二輪談判｜持續更新
01:42
伊朗局勢｜特朗普：美軍向伊朗貨船開火並扣押 據報伊朗拒絕參與第二輪談判｜持續更新
即時國際
4小時前
大棋盤︱大火聆訊添輿論壓力 公務員加薪料難「加足」 行會中人：幅度或要作「讓步」
大棋盤︱大火聆訊添輿論壓力 公務員加薪料難「加足」 行會中人：幅度或要作「讓步」
政情
4小時前
路州大規模槍擊案釀9死3傷 美漢射殺7子女劫車逃走 遭警追捕擊斃
路州大規模槍擊案釀9死3傷 美漢射殺7子女劫車逃走 遭警追捕擊斃
即時國際
2小時前