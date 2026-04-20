天氣︱天文台：低壓槽將「化身」冷鋒 周四起有狂風雷暴 周五進一步降溫至21°C

天文台表示，受高空擾動影響，明日（21日）廣東沿岸仍有幾陣驟雨，而偏南氣流會在星期三（22日）為華南沿岸帶來炎熱的天氣。

天氣︱本周後期廣東地區氣溫下降

此外，現時位於華中的低壓槽會在未來一兩日發展為一道冷鋒，並逐漸靠近華南沿岸地區，星期四及星期五該區天氣漸轉不穩定，有驟雨及雷暴。受冷鋒隨後的東北季候風影響，本周後期廣東地區氣溫下降。

根據九天天氣預測，周四（23日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後氣溫下降；周五（24日）市區最低氣溫跌至21度，比昨日預報再下調1度，部分地區雨勢較大及有幾陣雷暴，天氣稍涼。在「自動分區天氣預報」頁面可見，周五早上天氣稍涼，其中打鼓嶺料跌至19度。

周四五氣溫逐步下降至21度左右

本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。下午局部地區有雷暴。吹輕微至和緩東南風。

展望明日有幾陣驟雨，星期三日間炎熱。星期四及星期五天氣漸轉不穩定，氣溫逐步下降至21度左右。星期六有幾陣驟雨，早上氣溫仍然較低。