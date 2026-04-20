測量師指放任滲水招損失 「跌石屎」費用以倍計

滲水問題屬建築測量專業範疇，香港測量師學會去年推「樓宇醫生」企劃，至今有46間建築測量公司及23個勘測滲水專家獲得認證。香港測量師學會建築測量組主席黎嘉文表示，市民應及早尋求專業人士處理滲水問題，避免情況進一步惡化，招致更大損失，「假設浴室天花滲水，可很快透過點對點維修，止了滲水源頭；但若放任不理，任由地台底下的鋼筋生銹，又跌石屎，費用或以倍計」。



指處方引進技術準確率高





根據香港測量師學會發布的「樓宇滲水處理醒目錦囊」，專業人士提供的滲水勘察及檢測服務可涵蓋專業調查報告、濕度檢測、紅外線熱成像分析、微波斷層掃瞄、色水測試及建議合適維修方案。黎嘉文解釋，收費視滲水情況、複雜程度及現場環境而定，部分個案滲水源頭為喉管、浴缸底等隱藏位置，需較多時間查找，如問題在發現時已頗嚴重，維修費用亦會更高。



滲水投訴調查聯合辦事處（聯辦處）計劃年中試行私樓滲水檢測新程序，推動業主自行維修。



黎嘉文表示，雖然法例無規定須由專業人士跟進滲水問題，但都建議市民尋求獲學會認證的專業人士，進行滲水調查及檢測工作，「如果有專業介入，即使去找判頭，都可以幫業主了解報價是否合理。我們的專家或建築測量公司，如果接到這些滲水個案需要調查，業主可以跟他們討論服務範疇，確保滲水問題有效處理」。



就聯辦處引進先進測試技術，包括紅外線熱成像分析及微波斷層掃描，她指兩項技術準確率高，已在業界普遍應用。

記者：蕭博禧

攝影：汪旭峰