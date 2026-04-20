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食環署屋宇署聯手以科技提速處理滲水 年中起試行新程序 大減至14個工作天 可發建議維修通知

社會
更新時間：07:45 2026-04-20 HKT
發佈時間：07:45 2026-04-20 HKT

為加快處理私人樓宇滲水問題，食物環境衞生署（食環署）及屋宇署組成的聯合辦事處（聯辦處），計劃今年中起在全港試行新程序，包括在首階段調查引入紅外線熱成像分析儀，配合原有的電子濕度儀使用。有別以往完成3個階段調查才發出妨擾事故通知，新程序下若初步調查判斷滲水源頭來自上層單位，14個工作天便發出「建議維修通知」；28日限期內不遵從的業主，或被追收最少1.7萬元檢測費成本。食環署預料，舉報數字不會大增，會觀察新程序試行情況，包括對人手及資源的影響。屋宇署則透露，會制備有意提供滲水檢測及維修服務的專業人事及承建商名單，以及參考費用資料，以協助業主委聘相關人士盡快處理滲水問題。 


 

首階段調查借助紅外線熱成像分析儀

 

新程序關鍵之處，是在首階段調查借助紅外線熱成像分析儀。據聯辦處網頁介紹，此技術能偵測電磁波譜中，紅外線範圍內釋出的輻射，比較測試滲水位置和周遭乾爽範圍的表面溫度（可偵測0.1℃溫差），評估滲水情況，並辨別受滲水影響的範圍和位置；優點在於屬非破壞式測試方法、毋須進入懷疑引致滲水的處所進行有關測試，同時適用於高樓底位置等難以觸及的地方。

至於另一新測試技術微波斷層掃描，亦已在全港各區的專業調查中應用。微波斷層掃描利用微波頻率的電磁波，偵測混凝土中水分子的存在和分布；透過不同探頭在相應深度探測所得的微波斷層掃描影像，可以推測滲水路徑。因此，微波斷層掃描尋找滲水源頭的成功率較一般傳統方法為高。它亦屬於非破壞式測試方法，毋須進入懷疑引致滲水的處所進行。

毋須進上層單位可判斷源頭

食環署副署長（環境衞生）姚繼卓接受《星島》訪問表示，去年發出5000張「妨擾事故通知」，約99.5%個案滲水源頭為樓上單位；新程序下署方人員結合過往經驗、現場環境及使用紅外線熱成像儀分析，毋須進入上層單位，即可在接獲舉報14個工作天內，初步判斷滲水源頭及發出「建議維修通知」。
 

姚繼卓表示，「將心比己，若自己是受滲水滋擾的苦主，自己亦期望樓上業主盡快檢測及維修。」
姚繼卓表示，「將心比己，若自己是受滲水滋擾的苦主，自己亦期望樓上業主盡快檢測及維修。」


倘若上層的單位業主在接收到「建議維修通知」後，選擇不信納初步檢測的結果，不進行檢測及維修，聯辦處會進行深入調查，若檢測的結果確立上層單位為滲水源頭，聯辦處會向上層單位業主收回有關的檢查成本，估計最少1.7萬。姚繼卓表示，有關措施旨在促使業主承擔樓宇保養的責任， 當知道自己單位可能引致滲水，應主動作出檢測或維修 ，減少出現拖延的情況。「將心比己，若自己是受滲水滋擾的苦主，自己亦期望樓上業主盡快檢測及維修。」

業主拒維修將被追討檢測費


屋宇署副署長吳珮儀相信，一般業主不會寧願被政府追討檢測費，也繼續放任滲水問題，為樓下住戶構成滋擾，「一些複雜的調查個案，可能需要聯辦處進行反覆檢測，所以政府會追討的費用可能會多於1.7萬元，故業主有理由盡快自行安排所需檢測及維修」。
　　

吳珮儀相信，一般業主不會寧願被政府追討檢測費，也繼續放任滲水問題，為樓下住戶構成滋擾。
吳珮儀相信，一般業主不會寧願被政府追討檢測費，也繼續放任滲水問題，為樓下住戶構成滋擾。

她又提到，簡單渠管滲漏個案，短至一、兩周可完成檢查及維修，認為政府提供的28日限期合理。
　　
為協助業主搜尋和委聘相關服務提供者進行檢測及維修，聯辦處將於今年年中，在網頁發布有意提供滲水檢測服務的專業人士（包括測量師和工程師）、維修工程承建商和持牌水喉匠等名單，連同參考價格資料。吳珮儀表示，向市民提供更多資訊，讓他們有更多選擇，相信業界亦會按市場需求作出合理收費。她透露，隨着新程序推展，聯辦處會收集業主回饋，例如成功個案的資料，日後可向市民提供更多有用的資訊，利便搜尋相關服務提供者進行檢測及維修。

將會簡化樓宇安全貸款程序

至於財政支援措施，吳珮儀說，屋宇署將會簡化「樓宇安全貸款計劃」申請程序，快至5日便可通知合資格業主初步批核結果，預計兩周發放首筆款項，以協助業主在限期內處理滲水問題。市建局也會優化「有需要人士維修自住物業津貼計劃」審批程序，盡快向合資格業主發出原則上批准通知書。

記者：蕭博禧
攝影：汪旭峰

 

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