七欖︱三日逾11萬人次入場 閉幕禮以2分鐘煙花表演作結 球迷讚氣氛令人難忘

香港國際七人欖球賽今晚（19日）圓滿閉幕，除了上演精彩賽事，主場館亦打開上蓋，以璀璨奪目的煙花為這項盛事畫上圓滿句號。除了大批球迷盛裝打扮狂歡，亦有父母特意帶同子女入場，讓小朋友首次近距離感受欖球魅力。

主場館上空舉行約2分鐘煙花表演

頒獎禮及閉幕禮約晚上7時半舉行，行政長官李家超和文體旅局局長羅淑佩等出席，為男子世界組冠軍南非隊頒獎，並與各隊員握手致賀。約7時45分，主場館上空舉行約2分鐘煙花表演，球迷紛紛抬頭望向天空，欣賞璀璨奪目的煙花。

球迷攜兒子入場 讚氣氛令人難忘

球迷黃先生表示，兒子平日愛看足球，今年特意帶他入場，希望讓他接觸更多不同運動，「欖球同足球都有少少相關，睇吓佢有無興趣去接觸吓」。首次入場觀賽的他稱感覺非常新鮮，港隊對日本賽事亦很精彩，能與全場觀眾一同支持港隊，氣氛令人難忘。他又指，首日賽事關閉天幕後，場館冷氣充足，令觀賽體驗更舒適，反而今日天氣炎熱，「要找陰涼的位置，有些位有太陽照射，頗為炎熱。」

支持阿根廷的黃小姐和吳小姐表示，雖然球隊今次決賽表現稍遜，未能如早前比賽般精彩，期間出現失誤「跌波」，頗為可惜，不過現場觀眾都很熱情支持，氣氛不錯，「大家都有企起身拍掌」。對比在大球場舉行，黃小姐坦言，即使在2樓看台位置觀賞，仍感覺比以往距離較遠，但座位舒適度則較佳。

七欖賽事共吸引11.3萬人次入場。

欖球會帶U14球員「扮蝴蝶」睇波

亦有欖球會組織隊員入場「追星」和觀看賽事學習，來自沙田沙皮欖球會的李教練稱，特意帶U14的球員打扮成蝴蝶，入場支持港隊和南非隊，一眾隊員大讚每場賽事均十分精彩，期待明年繼續入場親身觀看賽事。

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙