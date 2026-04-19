七欖︱啟德體育園每日動員近4千員工 看台展現「瘋狂而有序」盛事氣氛

七欖賽事今日（19日）來到第三日最後衝刺，啟德體育園表示，全場熱情不減反增。最受矚目的「南看台」，變裝大軍火力全開，現場除了有決定性的精采達陣，還有一幕幕球迷與前線同事互相擊掌、彼此體諒的熱血場面。

體育園：觀眾表現出世界級素養

體育園指，今年看台展現出「瘋狂而有序」的盛事氣氛。不單止場館設施、專業營運到現場服務達世界級水平，現場觀眾亦同樣表現出世界級素養。大家在盡情歡呼、舉杯慶祝之餘，依然自覺守規矩，不少球迷更與前線同事擊掌打氣。園方說，這份球迷同工作人員之間的默契與互相尊重，令整個場館充滿熱鬧而動人的人情味。

為了守護這一年一度的嘉年華氣氛，體育園每日動員近4,000名前線員工分布各個服務點，包括保安、賓客服務、餐飲、清潔及回收等崗位，由維持排隊秩序到即時指引，全力支援每一位入場觀眾。園方表示，目標只有一個——確保大家在每一場賽事，都能夠在安全、有序、充滿活力的環境下，盡情叫、盡情跳，為今年這場傳奇盛事畫上完美句號。

圖片：啟德體育園提供