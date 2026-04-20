宏福苑執拾︱政府籲傳媒勿隨居民上樓 林正財：「送別」過程私人 不應受干擾免二次傷害

宏福苑大火發生近5個月，七幢大廈災民今日起（20日）分批上樓執拾物品，每户最多4人上樓，時限3小時。居民上樓安排備受關注，政務司副司長卓永興昨（19日）在電台節目呼籲傳媒尊重居民感受，為居民着想，不要在上樓期間進行採訪工作。

身兼行會成員的精神健康諮詢委員會主席林正財接受《星島頭條》訪問時呼籲傳媒給予空間，指災民上樓過程猶如「送別」，屬非常私人的時刻，面對極大情緒壓力，此時不應受陌生人干擾，以免造成二次傷害。

籲勿問「心情如何」等問題

林正財表示，災民重返火災現場或面對已面目全非的家園，可能會勾起失去親人、外傭甚至寵物的傷痛。他形容過程等同「送別」，非常私人，料在場災民會情緒激動、哭泣、傷感等強烈情緒反應。

他呼籲傳媒切勿在災民上樓，甚至剛下樓時進行採訪或追問，例如問「搵唔搵得返物品？」、「心情如何？」等問題，以免對他們造成二次傷害。他建議傳媒應給予災民安靜空間，待兩三日情緒穩定後，才考慮進行訪問。

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上樓前須「預演」 做好心理建設

對於災民上樓的準備，林正財強調必須同時顧及身體和心理需要，提醒若長者平日走樓梯已有困難，攀爬10多層樓梯未必適合，建議交由年輕家人代勞。在情緒準備上，災民需在事前進行心理「預演」，預先想像重返現場可能遇見的情境，例如重踏曾發現遺體的樓梯、面對燒毀的居所，或回想起被困時經歷的感受。

由信任者陪同上樓 事後疏導同樣重要

林正財又指，災民特別是長者上樓時，必須有信任和熟悉的人陪同，例如家人、親戚朋友，或是一直跟進個案的社工，指有信任的人在旁能讓災民流露情緒時不會感到尷尬。

此外，完成上樓執拾後的心理疏導（Debriefing）同樣關鍵。林正財解釋，災民下樓後可能會衍生新的情緒，例如因找不到具紀念價值的物品而感到極度傷感、憤怒，他提醒災民切勿將情緒屈在心裡，應向身邊人傾訴經歷，讓心情慢慢平復。

大埔區議員胡綽謙（左）表示，有居民向他反映，「唔想有記者跟上去」。

胡綽謙：有居民擔心記者「一路行一路影」、只想靜靜回家道別

大埔區議員胡綽謙表示，有居民向他反映，「唔想有記者跟上去」，擔心有記者會以不同方式隨行「一路行一路影」，坦言「只係想靜靜哋返屋企、見最後一面」。他說，如果有記者上樓，或會攝影到居民樣貌、家中情況，形容居民只是普通市民，未必想暴露在鏡頭面前，呼籲傳媒給予上樓災民空間。

胡綽謙指，若居民在不知情下被拍攝，或造成二次傷害，相信「上樓呢一刻唔係咁適合採訪」。他又相信災民上樓時心情已不佳，再有記者在場或令他們心理壓力巨大。他認為較理想的做法，是傳媒可於樓下等待完成執拾的居民，讓他們自行決定是否受訪。

記者：陳俊豪