馬會10年捐近67億元支持體育 將以盛事為平台 讓體育文化深入社區

香港賽馬會多年來積極支持國家體育發展，亦致力普及運動，鼓勵不同年齡層、背景和能力的市民培養運動習慣，裨益身心。過去十年，馬會已捐款近67億元，在精英及社區層面支持體育發展。香港賽馬會今天（19日）於「香港賽馬會社群日」表示，未來將繼續推動本地體育發展，讓盛事走進社區，並邁向專業及產業層面，全面配合特區政府推進體育普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化發展。本年度的社群日於沙田馬場舉行，吸引超過200名慈善及社區代表出席。主禮嘉賓包括文體旅局局長羅淑佩、中聯辦宣傳文體部副部長林枬、馬會主席廖長江、馬會行政總裁應家柏、立法會議員霍啟剛及體育專員蔡健斌。

廖長江：「馬照跑」是香港繁榮穩定象徵

馬會主席廖長江表示，「馬照跑」是「一國兩制」下香港繁榮穩定的象徵，賽馬亦是廣受歡迎的體育活動，體現香港「我做得到」的精神。今天社群日以體育為主題，彰顯馬會對本港體育發展的貢獻與堅定承諾。馬會透過獨特的綜合營運模式，提供世界級賽馬及有節制博彩，協助特區政府打擊非法賭博，以及透過稅款、慈善捐款及就業機會，為香港創造可觀的經濟和社會價值，建設更美好的社會。上個財政年度，馬會回饋社會共391億港元，當中包括已審批慈善捐款90億港元。馬會是全港最大的單一納稅機構，旗下慈善信託基金是位居世界前列的慈善捐助機構，更是亞洲第一。

羅淑佩：馬會是政府推動體育發展重要夥伴

文體旅局局長羅淑佩強調，特區政府會繼續投放資源，推動香港體育的全面發展。她表示馬會是政府多年來，在推動體育發展方面的重要合作夥伴，除了在70年代支持興建香港體育學院（前身為銀禧體育中心），去年馬會亦支持第十五屆全國運動會，以及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會香港賽區及廣東賽區籌辦賽事。同時支持多項「M」品牌活動—包括同日於啟德體育園舉行的香港國際七人欖球賽。

馬會：續配合政府推進體育盛事化、產業化

馬會表示，未來將繼續與各界攜手為香港體育的發展藍圖出一分力。當中，馬會將以盛事為平台，讓體育文化深入社區，繼續透過支持多個「M」品牌體育盛事，並擔任其官方社區合作夥伴，讓更多市民，包括基層人士，參與其中，感受體育的魅力，促進社會共融。同時推出嶄新項目如「賽馬 × 欖球」活動，進一步提升盛事對香港經濟、國際形象及體育發展的效益。

同時，馬會亦透過發展具標誌性的體育項目，積極營造社區運動氣氛，讓公眾更廣泛地接觸馬術、足球、籃球、高爾夫球及欖球等運動，深化市民對體育的興趣和素養。以上多元體育活動及支援項目，將有效協助青少年提升抗逆力、促進身心健康及強化社會凝聚力，從而培育正向價值觀。此外，為完善體育發展生態系統，並推動本地體育的可持續發展，馬會將進一步提升體育機構在人才培育、企業管治及管理能力，從而創造更大社會效益，提高業界專業水平，促進精英及社區體育的發展。馬會期望透過上述措施，與特區政府及各界攜手合作，全面推動香港體育新發展，進一步鞏固香港作為世界級體育、娛樂及旅遊目的地的地位。

冀市民將恆常運動融入日常生活

體育發展是馬會一個重點範疇。馬會一直支持多個體育項目，致力締造健康活力的社區，當中包括鼓勵市民打破零運動習慣，將恆常運動融入日常生活，以達至世界衞生組織建議的體能活動水平的「賽馬會好動城市計劃」；為本港低收入地區的小學學童提供以校為本的音樂和體育活動的「賽馬會樂動人生計劃」；讓不同年齡組別和能力的市民，包括學生、家長、教練以至長者等享受足球樂趣的「賽馬會香港足球總會足球發展計劃」，以及為來自不同地方的青少年球員，提供互相切磋學習和文化交流平台的「賽馬會青少年足球精英匯」等。

「香港賽馬會社群日」自2005年起開始舉辦，以表彰及答謝與馬會同行多年的政府部門和社區合作夥伴，共同建設更美好社會。每年在「香港賽馬會社群盃」賽事中頒發的「香港賽馬會社群盃」獎盃具有超過170年歷史，由已故的雷剛捐贈，藉此表揚馬會對社會的貢獻。今天由潘頓策騎的「超開心」在這場賽事中贏得冠軍。主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩於賽後頒發獎盃予勝出賽駒的馬主胡超倫。

圖片：馬會提供