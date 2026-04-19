七欖2026｜截至下午3時近5000球迷進入南看台 園方啟動人流管理措施
更新時間：15:10 2026-04-19 HKT
發佈時間：13:15 2026-04-19 HKT
發佈時間：13:15 2026-04-19 HKT
一連三日的香港國際七人欖球賽，今日（19日）繼續於啟德體育園舉行。啟德體育園表示，截至下午3時，已有接近 5,000 名球迷進入南看台，預計稍後人流將進一步上升。園方已啟動人流管理措施，並開放等候區，分批引導觀眾有序進場，以維持場內秩序及觀賽體驗。
南看台觀眾須經 B 閘進場 ，並只限 18 歲或以上人士。如南看台人數達到上限，一般門票觀眾須於 B 閘外等候區排隊 ，按「一進一出」安排入場；若等候區已滿，將暫停開放。持有「南看台通行證」人士可經專用入口進場。園方呼籲觀眾配合現場安排，並耐心等候，或可到球迷村享受精彩活動。
園方提醒，主場館二樓觀賽區於下午12時半已達人數上限，園方現已啟動人流管理措施，F閘現僅供前往五樓觀賽區。
啟德體育園表示，持一般門票的觀眾可移步至五樓繼續欣賞精彩賽事，感受同樣熾熱的現場氣氛。同時園方將持續密切監察現場情況，並與主辦單位保持緊密溝通，適時作出相應安排，以確保場內秩序良好及觀眾安全。感謝各位觀眾的理解與配合。
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