天氣︱天文台料明起連落6日雨 低壓槽、東北季候風「接力」攻港 周五、六迎降溫
更新時間：13:19 2026-04-19 HKT
發佈時間：13:19 2026-04-19 HKT
發佈時間：13:19 2026-04-19 HKT
天文台今日（4月19日）指，正午時分本港大部分地區氣溫上升至29度左右。預料本港地區下午及今晚大致天晴，能見度較低。下午炎熱及乾燥，吹微風。
天文台料本周後期氣溫稍為下降
天文台展望明日有幾陣驟雨，隨後一兩日日間炎熱。星期四及星期五間中有驟雨，氣溫稍為下降。預料一道低壓槽會在本周中後期影響華南地區，該區間中有驟雨及雷暴。受低壓槽隨後的東北季候風影響，本周後期該區氣溫稍為下降。
根據天文台九天天氣預測，明日（20日）起連續九日，天氣都不穩定，除下周日外，其他日子都有驟雨。其中本周四大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。其中本周五、周六氣溫會有較明顯的下降，最低氣溫約22度。
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